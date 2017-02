Néhány száz szülő és gyerek vett részt szombaton a bukaresti Győzelem (Victoriei) téren tartott megmozduláson, amelyet a közösségi hálón szerveztek Nevelés a demokráciáért – a polgári nevelés lecke címmel.

A szülők és gyermekek Románia és az Európai Unió zászlait, illetve olyan feliratokat tartottak kezükben, mint „Kicsi vagyok, de helytállok”, „Ébredj, Románia!, Ne toleráld többé a tolvajlást!” vagy „Spiderman, help!” A gyerekek labdáztak, krétával aszfaltrajzokat készítettek, tricikliztek, rollereztek. Az aszfaltra ugróiskolát rajzoltak, minden négyzetében más felirattal: Nem lopok, Nem hazudok, Nem adom fel, Szeretek, Gondolkodom, Tanulok, Szabad vagyok, #helytállok, és végül: Románia, szeretlek.

A békés tüntetésen Adrian Silişteanu rendező is részt vett gyermekével. Elmondta, ő maga csak egy alkalommal vitte ki a tüntetésre a gyerekeit, de „elborzadt”, amikor azt a hírt hallotta, hogy szóba került a gyerekekkel való tüntetés betiltása. „Nem fogom kihozni őket, amikor én valóban úgy érzem, hogy nem tesz jót nekik, otthon hagyom őket, amikor fáradtak vagy más programjuk van, de amikor meg kell tanulniuk, mit jelent a korrupcióellenes harc, akkor ki fogom hozni őket, és azt hiszem, mindannyiunknak meg kell ezt tennünk” – mondta a rendező.

Dan Bordeianu színész is jelent volt a szombati megmozduláson a kormány épülete előtt. „Két héttel ezelőtt is itt voltam, egyik legszebb nap volt az életemben. Remélem, ma is az lesz. Miért? Mert szép, békés, mosolygós, civilizált emberekkel vagy körülvéve, és ezekkel a gyerme­kekkel, akik csodálatosak” – mondta a színész.