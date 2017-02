Rövid hírek

Kihallgatják Gavrilescut

Az Országos Korrupcióellenes Ügyészségen (DNA) hallgatták ki szerdán Grațiela Gavrilescu parlamenttel való kapcsolattartásért felelős minisztert. A DNA székhelyéhez érkező tárcavezető nem volt hajlandó nyilatkozni a sajtónak. Ügyészségi források szerint tanúként hallgatják ki egy korrupciós ügyben.



Öngyilkosságba hajszolta

Kiskorúval való szexuális kapcsolat létesítésének gyanúja miatt 24 órára őrizetbe vettek kedden egy 40 éves, Neamț megyei román nyelv és irodalom tanárnőt. A nyomozók megállapították, hogy a tanárnő egy tizenegyedikes diákjával tartott fenn intim kapcsolatot 2015 decembere és 2016 júniusa között. A fiú 2016. november 17-én eltűnt otthonról, ugyanaznap egy öngyilkosságot jelentettek a rendőrségen, a Beszterce folyón átívelő hídról ugrott le valaki. Egy hónap elteltével az eltűnt fiú holttestét megtalálták a Reconstrucția gátnál, a teológiai tanulmányokat folytató fiatal öngyilkos lett. Egyes források szerint a tanárnő papné, és három kiskorú gyermeke van.



Sovány egészségügy

Az Európai Unióban Románia költi bruttó hazai össztermékének legkisebb százalékát az egészségügyre (5,1%, 2014-ben), a legtöbbet pedig Svédország, Franciaország, Németország és Hollandia, amelyek 2014-ben GDP-jük 11 százalékánál többet áldoztak erre a célra – írja az Európai Statisztikai Hivatal (EUROSTAT) szerdai közleményében. Románia a környező államokhoz képest is rosszul áll, a 2014-es évben megelőzte Bulgária (8,5%), Csehország (7,6%), Magyarország (7,2%) és Lengyelország (6,3%) is. Az utolsó helyen van akkor is, amikor az egy főre számított egészségügyi kiadásokat nézzük: 388 euró/fő, 2014-ben. Ehhez képest ez az összeg Bulgáriában 504, Lengyelországban 684, Magyarországon pedig 757 euró.



Pozitív inflációs ráta

Bő másfél év után került ismét pozitív tartományba a román éves inflációs ráta, miután januárban 0,1 százalékos fogyasztói árindex-növekedést jegyeztek a tavalyi év első havához mérten – derült ki a statisztikai intézet szerdai jelentéséből. Az éves inflációs ráta a rendszerváltozás után először 2015 júniusában került negatív tartományba.