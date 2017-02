Rövid hírek

Őrizetbe vették

A magyarországi rendőrség gyanúsítottként kihallgatta, majd őrizetbe vette azt a 47 éves román állampolgárságú kamionsofőrt, aki hétfő reggel halálos balesetet okozott az M5-ös autópályán – közölte a Pest Megyei Rendőr-főkapitányság a police.hu-n késő este. Hétfő reggel két személyautó és egy kamion ütközött össze az M5-ös autópálya 23-as kilométerénél, a fővárosból kifelé vezető oldalon. A rendőrség délután közölte, hogy egy rendőrnő a halálos baleset áldozata, illetve a két sérült egyike is rendőr. A rendőrség esti közleménye szerint közúti baleset okozása vétség elkövetésének megalapozott gyanúja miatt indult eljárás a Pest Megyei Rendőr-főkapitányság közlekedésrendészeti osztályán egy 47 éves román állampolgár ellen. A balesettel összefüggésben a Pest megyei rendőrök a kamion vezetőjét gyanúsítottként hallgatták ki, majd őrizetbe vették.



Hamarosan népszavazás

Klaus Johannis államfő kedden azt nyilatkozta, hogy a következő napokban kihirdeti a korrupcióellenes harccal kapcsolatos népszavazás időpontját. „Szükséges ez a népszavazás, ezért kezdeményeztem az eljárást. (...) A következő napokban megmondom pontosan, hogy mikor tartjuk a referendumot” – nyilatkozta Johannis a Cotroceni-palotában.



Megerősített hatálytalanítás

Megerősítette a szenátus azt a sürgősségi kormányrendeletet, amellyel a kormány hatálytalanította a büntető törvénykönyv (Btk.) és perrendtartás módosításáról szóló előző, országos tiltakozási hullámot kiváltó sürgősségi rendeletét. A román alkotmány szerint a kormány kivételes esetekben avatkozhat be a törvényalkotásba azonnal hatályba lépő sürgősségi rendeletekkel, amelyeket a későbbiekben a parlamentnek is meg kell vitatnia: megerősítheti, módosíthatja, vagy elvetheti őket. Az ellenzéki pártok azt kérték, hogy a törvényhozás „csomagban” szavazzon mindkét sürgősségi rendeletről, mert szerintük félő, hogy egy, a 14-es sorszámú rendelet elleni sikeres alkotmányossági óvás mégis hatályba léptetheti a közfelháborodást kiváltó előző, 13-as kormányrendeletet, de a kormányoldal leszavazta ezt a javaslatot.