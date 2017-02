Rövid hírek

Kelemen: jogos az elégedetlenség

A Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) elnöke szerint jogos az emberek dühe, elégedetlensége, és az elvárás is, hogy tisztességes kormányzás legyen. Kelemen Hunor az M1 aktuális csatorna péntek reggeli műsorában mondta, a Romániában zajló tüntetésekről szólva, ugyanakkor megjegyezte, „az utcán nem lehet törvényt alkotni”. A politikus szerint a bukaresti kormányzatnak be kell látnia, hogy „nem lehet mindenhez sürgősségi kormányrendelettel, buta módon, rejtőzködve hozzányúlni”. Utalt arra, hogy 2009 óta hatszor módosították a kabinetek sürgősségi kormányrendelettel a büntető jogszabályokat, „és mindig baj lett belőle”.



Új igazságügyi miniszter

Klaus Johannis államfő pénteken kinevezte Ana Birchallt ideiglenes igazságügyi miniszterré. Ő Florin Iordache helyét foglalja el, aki az elmúlt napok tüntetéssorozata nyomán csütörtökön benyújtotta lemondását. Felmentette tisztségéből az államfő pénteken Florin Jianut is, aki a múlt csütörtökön nyújtotta be lemondását a kereskedelmi és vállalkozásfejlesztési miniszteri tisztségből, tiltakozásképpen amiatt, hogy a kabinet – az utcai tüntetések ellenére – január 31-én sürgősségi rendelettel módosította a Btk.-t. Helyére Alexandru Petrescut nevezte ki, aki a gazdasági miniszteri tisztséget is betölti.



Érvényes Horváth eltiltása

A kolozsvári táblabíróság pénteken érvényben tartotta Horváth Anna kolozsvári alpolgármester eltiltását tisztsége gyakorlásától. A táblabíróság sajtóosztálya közleményben tudatta, hogy a végzés ellen a közlés utáni 48 órán belül lehet fellebbezni. Horváth Anna elmondta: fellebbez a döntés ellen.



„Számolnak” a gimnáziummal

A marosvásárhelyi önkormányzati testület pénteki rendkívüli ülésén olyan határozatot fogadott el, amely a veszélybe került Római Katolikus Gimnáziummal is számol a következő tanévben. A rendkívüli tanácsülést az RMDSZ képviselői kezdeményezték, azt tapasztalva, hogy az önkormányzat a február 8-ig meghosszabbított határidőt is lekéste a jövő évi iskolahálózatra javaslatot tevő határozata elfogadásával.