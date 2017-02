Rövid hírek

Nem ette meg a farkas…

Az Országos Meteorológiai Igazgatóság előrejelzése szerint mától február 14-éig, keddig nagyon hideg lesz az egész ország területén, a keleti és déli országrészben nappal is 0 fok alatt marad a hőmérséklet. Moldvában és a hegyközi medencékben már a péntekre virradó éjszaka beáll a fagy, később ugyanez várható Erdélyben, Munténiában, Olténiában és másutt is. A legalacsonyabb hőmérsékleti értékek -17 és -10 Celsius-fok között alakulnak, a kelet-erdélyi medencékben akár -22 fok is lehet.



Előretolt helyőrség

Oroszország a NATO „előretolt helyőrségének” tekinti Romániát, írja a Transindex. Alekszandr Bocan-Karcsenko orosz külügyi tisztségviselő azt mondta, a rakétavédelmi pajzs egyes elemeinek Romániába telepítésével az ország egyértelmű fenyegetést jelent Oroszország számára. A tisztségviselő szerint ugyanakkor a román hatóságok tobzódnak az oroszellenes kijelentésekben. Nem ez az első hasonló nyilatkozat orosz hatóságok részéről: korábban a külügyminiszter és Vlagyimir Putyin államfő is bírálta a rakétapajzsot.



Elutasított kifogás

Tegnap az Alkotmánybíróság elutasította a Nép Ügyvédje által a büntetőjogot módosító sürgősségi kormányrendelet kapcsán benyújtott kifogást, írja az Agerpres. A taláros testület elnöke, Valer Dorneanu közölte, mivel a szóban forgó, 2017/13-as rendeletet időközben hatályon kívül helyezték, okafogyottá vált annak alkotmányossági felülvizsgálata, amelyet Victor Ciorbea ombudsman kért, ezért többségi szavazattal a kifogás elutasítása mellett döntöttek.



Megvesztegették

Bűnvádi eljárást indított a Bihar megyei törvényszéki ügyészség a nagyváradi orvosi egyetem fogorvosképző részlegének vezetője, Adriana Pirte ellen megvesztegetés elfogadásának gyanúja miatt. A tanárnőt 24 órára őrizetbe vették. Adriana Pirte 2016 májusa és szeptembere között különböző, megvesztegetésként adott, 50 és 400 euró közötti pénzösszegeket, valamint más ajándékokat fogadott el több egyetemi hallgatótól, cserében pedig átengedte őket a vizsgán.