Rövid hírek

Vonattal ütközött

Egy személy megsérült kedden késő este, miután kamionnal ütközött egy vonat a Szatmár megyei Batizon, a teherforgalom által használt terelőúton levő vasúti átkelőnél. A Halmi és Szatmárnémeti közötti menetrend szerinti járaton 7 személy utazott, egyik közülük, egy 37 éves férfi, zúzódásokat szenvedett, és kórházba szállították. A Suceava felé tartó, fémhulladékot szállító teherautó sofőrje nem sérült meg a balesetben. A közúti és a vasúti forgalmat is leállították a környéken egy időre, mivel az egyik vagon kisiklott, és vissza kellett helyezni a sínekre.



Lefülelt rablók

Két személyt őrizetbe vett a rendőrség Szatmárnémetiben egy nem bank jellegű pénzügyi intézményben történt rablás miatt, írja az Agerpres. Az egyik gyanúsított légpisztolyt is használt. A rendőrséget az intézmény igazgatója értesítette arról, hogy behatolt az irodájukba egy maszkot viselő férfi, és pisztollyal kényszerítette az alkalmazottat, hogy a pénztárban levő pénzt és mobiltelefonját átadja neki. Az egyik elkövető, egy 39 éves férfi először megbizonyosodott arról, hogy az alkalmazott egyedül van az irodában, ezt követően 41 éves társa bement, és légpisztollyal fenyegette meg a nőt, hogy a pénztárban található pénzt – 738 lejt – és mobiltelefonját átadja neki. A bűntényt követően a két férfi egyenlően elosztotta a pénzt. A rajtaütés során a teljes összeget visszaszerezte a rendőrség, valamint a lopott mobiltelefont és a légpisztolyt is megtalálták náluk. A két férfit 24 órára őrizetbe vették, minősített rablás miatt folyik kivizsgálás ellenük – áll a rendőrség tegnapi tájékoztatójában.



Délelőtt, délután földrengés

Az országos földtani intézet szerint a Richter-skálán 5-ös fokozatú, Kovászna megyében is érezhető földrengés volt tegnap 17 óra 8 perckor Vrancea térségében. A földmozgást, amelyet egy 3-as erősségű utórengés követett, 120 kilométeres mélységben, 5,1-es erősségűre értékelték. Az Európai-Mediterrán Földrengéstani Központ szerint a földrengés Bukaresttől 121 kilométerre, Brassótól 51 kilométerre történt. Tegnap már volt egy, a Richter-skála szerinti 4,2-es erősségű földrengés Vrancea megyében 11 óra 52 perckor.