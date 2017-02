Rövid hírek

A hetedik nap

Tegnap hetedik napja tüntettek a bukaresti Győzelem téren a Büntető törvénykönyv és a Büntetőjogi perrendtartási törvénykönyv módosítása ellen tiltakozók. A tüntetők közül sokan román nemzeti zászlóval érkeztek a térre, mások az Európai Unió vagy az Amerikai Egyesült Államok zászlaját lengetik. A Cotroceni-palota előtt is több száz személy gyűlt össze, hogy kifejezzék a Grindeanu-kormánnyal szembeni támogatásukat. A tiltakozók az államfő lemondását követelik, és a december 11-ei választások eredményének tiszteletben tartását kérik. A tüntetésekre nem bocsátott ki engedélyt a fővárosi önkormányzat, „spontán gyülekezéseknek” nyilvánították ezeket.



Beidézett államtitkár

Beidézték tegnap a DNA-hoz Constantin Sima volt igazságügyi minisztériumi államtitkárt. Bevallása szerint tanúként hallgatta ki a vádhatóság a 2017/13-as kormányrendelettel kapcsolatos ügyben. „Tanúként tettem nyilatkozatot abban az ügyben, amely a 13-as kormányrendelet elfogadását vizsgálja. Részletekkel nem szolgálhatok, mivel folyamatban levő bűnügyi eljárásról van szó” – mondta Sima a DNA-tól való távozásakor. Új­ság­írói kérdésre válaszolva a volt államtitkár azt mondta, semmit nem ró fel magának a jogszabálytervezet megszövegezésével kapcsolatban.



Lábadozó zenész

A 32 éves Andrei Găluț az egyedüli túlélő a Goodbye to Gravity nevű keményrock-együttesből, amelynek többi tagja 2015. október 30-án, a bukaresti Colectiv Club szórakozóhelyen történt tűzeset áldozata lett. Az énekes jelenleg is egy németországi klinikára van beutalva, írja a Click. A testének ötven százalékán voltak égési sebek, a jobb keze annyira megsérült, hogy a fizikoterápiás kezelések dacára sem tudja megfelelően használni. Barátnője, Mădălina Strugaru elhunyt a tragédiában. A Goodbye to Gravity néhai tagjai: Alex Pascu (az olimpiai érmes Ana Pascu volt vívónő fia), Bogdan Lavinius Enache, Vlad Țelea, Mihai Alexandru és az említett Andrei Găluț, az egyetlen túlélő. A klubtűzvésznek 64 halálos áldozata, több mint 170 sérültje volt, Găluț tanúként szerepel abban a bűnvádi perben, amelynek célja a tragédia körülményeinek, okainak felderítése, a személyi felelősségek megállapítása.