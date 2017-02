Rövid hírek

Áradások Erdélyben

Több maroshévízi gazdaságot elöntött a víz tegnap délután, miután a hirtelen jött felmelegedés hatására jégtorlaszok alakultak ki a Maros folyón. A Hargita Megyei Sürgősségi Felügyelőség sajtószóvivője szerint az egyik jégtorlasz Maroshévíz kijáratánál alakult ki, ennek nyomán víz alá került több udvar és gazdaság. A háztáji állatokat a tűzoltók mentették meg az elpusztulástól. A folyón levő egyik híd közelében is jégtorlasz keletkezett, itt is több gazdaságot áraszthat el a víz, ha kilép medréből a folyó. Mindkét jégtorlasz 500 méter hosszú és 40 centiméter vastag volt, de mivel lakott terület közelében voltak, nem lehetett robbantással megbontani, ezért a Maros Vízügyi Igazgatóság segítségét kérték ezek gépi feltörésére. Fehér megyében is áradásokat okoztak a jégtorlaszok. Több hegyvidéki településen összesen 18 házat, 19 gazdaságot, hat udvart és 12 hektár legelőt árasztott el a medréből kilépett folyó; 25 személynek kellett elhagynia otthonát.



Csalt az érsek

Vádat emelt a DNA Teodosie ortodox érsek, a konstancai székhelyű tomisi egyházkerület vezetője ellen. A vádirat szerint az érsek 2010 és 2016 között másik öt vádlottal együtt hamis nyilatkozatokat mutatott be a mezőgazdasági kifizetési ügynökségnél, és valótlanul állították, hogy 300 hektár szőlőt megművelnek. A vádhatóság szerint ezt azért tették, hogy részesülhessenek európai uniós támogatásban, amire valójában nem lettek volna jogosultak, mert 2010-ben az említett telken már nem termesztettek szőlőt. A vádhatóság szerint a vádlottak így jogtalanul kaptak 1 millió 392 ezer lej értékű európai uniós támogatást. Teodosie ellen egy másik ügyben is vizsgálat folyik. Azzal gyanúsítják, hogy 2009-ben csúszópénzt fogadott el egy fiataltól annak fejében, hogy az illetőt felvegyék a konstancai Ovidius-egyetem ortodox teológia karára fél évvel a tanév kezdete után.

Tüntetés és ellentüntetés

Miközben tegnap délután a bukaresti Győzelem téren folytatták a tiltakozást az ország minden részéről érkező demonstrálók, kérve a kormány lemondását, a Cotroceni-palota előtt több mint 500-an zászlókat lengettek, államfőellenes rigmusokat skandáltak, és táblákat tartottak a kezükben, többek között a következő felirattal: „El a kezekkel a Grindeanu-kormányról!”, „Hazaáruló!”, „Én a magam fejével gondolkodom, engem nem lehet manipulálni!”, „Az Alkotmány szerint az államfő mediál, nem agitál!”, „Tartsátok tiszteletben a szavazatunkat!”, „A legitim kormányt támogatjuk!”. A PSD elnöke, Liviu Dragnea korábban bejelentette, „a PSD nem szervez ma (tegnap – szerk.) semmiféle tüntetést vagy nyilvános megmozdulást. A közösségi hálón megjelent mozgósító üzenetek nem a PSD-től származnak” – írta Dragnea Facebook-bejegyzésében.



Nem kell az Ezüstfenyő

Visszaadja az RDMSZ-től kapott Ezüstfenyő-díjat Hegyeli Attila, a Moldvai Csángómagyarok Szövetségének korábbi oktatási programfelelőse, egyrészt azért, mert az alapfokon elítélt Olosz Gergely is megkapta, másrészt azért, mert az RMDSZ nem vonta meg a támogatását a kormánytól, írja a Főtér.ro.



Szakadékba zuhant

Szakadékba zuhant traktorjával egy férfi a szombatról vasárnapra virradó éjszaka Marosszentanna közelében. Többórás keresés után találtak rá a Maros Megyei Sürgősségi Felügyelőség (ISU), a csendőrség és a rendőrség munkatársai. A Maros megyei ISU vezetője, Dorin Oltean az Agerpres hírügynökségnek elmondta, éjszaka érkezett a segélykérés egy, összefüggéstelen beszéde alapján ittasnak vélt férfi részéről, aki azt állította, hogy útban egy marosszentannai esztena felé lövést hallott, majd felborult traktorjával a főúttól néhány kilométerre. A csendőrökkel és rendőrökkel együtt a férfi keresésére indultak, munkájukat azonban nagymértékben nehezítette a köd és az, hogy nem ismerték a környéket. Végül a traktor nyomait követve egy szakadékban találtak rá a járműre és a férfira, akit kórházba szállítottak.