Sok tiltakozó disznót győz

Szombaton a bukaresti Győzelem téren 90 ezren tiltakoztak Fotó: okmagazine.ro

Sürgősségi rendeletet fogadott el a kormány tegnapi ülésén a Büntetőtörvénykönyv és a Büntetőjogi perrendtartási törvénykönyv módosításáról szóló rendelet hatályon kívül helyezéséről, írja az Agerpres.

Tegnap meg is jelent a Hivatalos Közlönyben az a sürgősségi kormányrendelet, amely hatályon kívül helyezi a Büntetőtörvénykönyv és a Büntetőjogi perrendtartási törvénykönyv módosításáról szóló, 2017/13-as rendeletet. Sorin Grindeanu miniszterelnök szombat esti sajtónyilatkozatán jelentette be, hogy vasárnapi ülésén eltörli a kormány a Büntetőtörvénykönyvet és a Büntetőjogi perrendtartási törvénykönyvet módosító sürgősségi rendeletet. „Ezután a néhány nap után hoztunk pár döntést. Először is holnapra sürgősen kormányülést hívunk össze, és eltöröljük a rendeletet. (...) Ezt a szót használom, hogy eltöröljük, bár e tekintetben is voltak viták. Az Államelnöki Hivatal azonban ezt a kifejezést használta, amikor kérte, hogy töröljük el a rendeletet. Eltöröljük vagy halasztjuk a gyakorlatba ültetését, megtaláljuk a törvényes módját annak, hogy a rendelet ne lépjen életbe” – fogalmazott a kormányfő. „Nem akarjuk megosztani az országot. Romániát nem szabad kettészakítani. Jelen pillanatban úgy tűnik, két vagy még több részre szakadt az ország. De ez az utolsó dolog, amit szeretnék”, mondta.

A kormányfő ugyanakkor hangsúlyozta, amellett továbbra is kitartanak, hogy összhangba hozzák a büntetőjogot az Alkotmánybíróság döntéseivel, ezért egyeztetésre hívja a parlamenti pártok képviselőit, hogy a taláros testület határozatai és a rendelet „jelenlegi formája alapján, leszámítva talán az oly sokat vitatott 200 ezer lejes küszöbértéket”, törvénytervezetet terjesszenek a parlament elé a szükséges módosításokról.

A Mentsétek meg Romániát Szövetség (USR) nem vesz részt a Sorin Grindeanu miniszterelnök által szombat este bejelentett konzultációkon, amelyeket a parlamenti pártok képviselőivel folytatna a kormányfő a büntetőjog módosítása kapcsán – jelentette be tegnap az USR elnöke, Nicuşor Dan. Hozzátette, ma felolvassák a parlamentben a kormány ellen benyújtott bizalmatlansági indítvány szövegét. „Továbbra is fenntartjuk, hogy a jelenlegi kormány alapvető hibát követett el, ezért mennie kell”, mutatott rá.

A büntetőjogot módosító rendelet eltörlésére vonatkozó döntéssel a kormánykoalíció elismerte, hogy tévedett – véli Kelemen Hunor RMDSZ-elnök. „A kormánypártok ma (szombaton – szerk.) belátták, hogy tévedtek akkor, amikor a Büntetőtörvénykönyvet és a büntetőeljárást sürgősségi kormányrendelettel módosították. Ez a helyes lépés: egy országot nem lehet sürgősségi kormányrendeletekkel vezetni” – idézi a szövetségi elnököt az RMDSZ közleménye. Kelemen hozzáteszi, az alapprobléma továbbra is fennáll, hiszen a Btk. több mint 40 cikkelye alkotmányellenes. „A mai döntés csupán a kormány hibáját korrigálja, a probléma megmarad: a Btk. több mint 40 cikkelye továbbra is alkotmányba ütközik. Mi jogállamot akarunk, és egyértelmű törvényeket. Ehhez pedig az szükséges, hogy – egy széleskörű vita után – módosítsuk a Btk.-t a parlamentben” – véli.