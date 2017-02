Rövid hírek

Ingyen vonatozhatnak

A 42-es számú kormányhatározat alapján február 1-jétől az akkreditált romániai felsőoktatási intézményekben tanuló nappali tagozatos hallgatók bármilyen belföldi vonatjáraton egész évben, távolságtól függetlenül ingyenesen utazhatnak, de csakis másodosztályon. A vasúttársaságok fogják kiállítani az ingyenes utazási igazolványokat és jegyeket: ezeket a jegypénztáraknál és a vasúti személyzet képviselőinél is igényelhetik a jogosultak. A 2017–2018-as tanév kezdetéig az egyetemistáknak kedvezményt biztosító vasúti igazolvány (amit jelenleg használnak) és a személyazonossági igazolvány felmutatásával igényelhetik az ingyenes utazásra feljogosító új igazolványokat, illetve az ingyenes jegyeket.



Jianu is lemondott

Florin Jianu, az üzleti környezetért, kereskedelemért és vállalkozásokért felelős miniszter Facebook-oldalán jelentette be. „Nem dolgozom tovább a kormányban, mert így diktálja a lelkiismeretem, és ez a világon semmiért nem képezheti alku tárgyát. Elgondolkoztam azon, hogy mit lenne becsületes tennem, nem annyira szakmai tisztességemért, mert e tekintetben tiszta a lelkiismeretem, hanem a gyerekemért, hogy miként fogok majd a szemébe nézni, és mit mondok majd évek múlva neki” – írta Jianu.



Dragnea: „Johannis a felelős”

Dezinformációs kampányt emleget Liviu Dragnea PSD-elnök. A PSD állandó végrehajtó bizottságának ülése után tartott sajtóértekezleten kijelentette, ha csak a tévét nézte volna, ő is kiment volna tüntetni, annyi a valótlanság, és ez őt a forradalomra és az azutáni időre emlékezteti. Azt mondta, el kell olvasni a kormányrendelet szövegét. A tüntetőket tiszteli, mindenkinek megvan a joga a szabad véleménynyilvánításhoz, de azt fel fogják kutatni, hogy „ki pénzelte, és ki szervezte” meg azokat a csoportokat, amelyek erőszakot alkalmaztak a bukaresti Victoria téren, egyúttal Klaus Johannis államfőt is erkölcsileg felelőssé tette az erőszakos cselekedetekért. Állítja: az ő ügyét nem érinti a Btk.-módosítás, mivel aláírás-hamisítással is vádolják, amire nem terjed ki a változtatás.