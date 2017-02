Kinek higgyünk?

Iordache kiáll a sürgősségi kormányrendelet mellett, ahogyan a PSD is. A tüntetések közben országszerte folytatódnak

Az Alkotmánybírósághoz fordul Klaus Johannis a Büntető törvénykönyv és a Büntető perrendtartás módosításáról szóló kormányrendelet ügyében. Ezt csütörtöki sajtónyilatkozatában jelentette be az államfő. Az elnök rámutatott, a kormány, illetve az igazságszolgáltatás és a parlament közötti alkotmányos jellegű jogi konfliktusra hivatkozva támadja meg a rendeletet az Alkotmánybíróságon.

Az Országos Korrupcióellenes Ügyészség (DNA) közleménye megállapítja: „A kormányrendelet előírásai azoknak kedveznek, akik ezután fogják elkövetni a korrupciónak minősülő hivatali visszaélés bűncselekményét, és hasznot húznak a jogszabályból azok is, akik már elkövették ezt a bűncselekményt. Ha életbe lép a rendelet, bármilyen rövid időre is, a kedvezőbb jog elve alapján azok is élhetnek vele, akik ellen már kivizsgálás folyik, vagy vádat emeltek ellenük” – mutat rá a büntető törvénykönyv módosításainak kockázatait elemző dokumentum.

Az idézett forrás szerint, mivel a sürgősségi kormányrendelet kivonja a szolgálati visszaélést a bűncselekmények köréből, a DNA-nak 2.151 bűnügyi eljárást kell megszüntetnie, egy részüket pedig lezárják. A DNA rámutat: legnagyobb hatása a 200.000 lejben megállapított kárhatárnak lesz – ez alatt nem számít bűncselekménynek a hivatali visszaélés.

Mindeközben Florin Iordache igazságügyi miniszter arra kéri az országszerte tiltakozókat, hogy „olvassák el figyelmesen és felelősségteljesen” az általuk kifogásolt sürgősségi kormányrendeletet. A tárcavezető szerint „nincs semmi titkos, törvénytelen vagy erkölcstelen” ebben a jogszabályban.

„Az emberek utcára vonultak, mert a közösségi hálón terjesztett érvek alapján felháborodást váltott ki belőlük ez a kormányrendelet. Pedig semmi titkos, törvénytelen vagy erkölcstelen nincsen benne. És én ellenérvekkel fogok válaszolni a közösségi hálón terjedő érvekre. Arra bátorítom az utcákon tüntetőket, olvassák el figyelmesen és felelősségteljesen – saját és nem mások szemével – a kormányrendeletet is, és az én magyarázataimat is” – írja Facebook-bejegyzésében a tárcavezető.

A miniszter szerint hamis azt állítani, hogy nem lehet sürgősségi kormányrendelettel módosítani a Büntetőtörvénykönyvet és a Büntető perrendtartási törvénykönyvet. „A Cioloș-kormány 151 módosítást eszközölt a két törvénykönyvön. A Romániai Emberjogi Szervezet szerint ezek közül több is az alkotmányosság határát súrolta (...) A PSD nem teremtett semmiféle precedenst, nem tett semmi olyant, amire ne lett volna példa ez idáig” – magyarázza Iordache.

Állítása szerint az sem igaz, hogy a rendelet kivonja a hivatali hatalommal való visszaélést a bűncselekmények köréből. A Büntetőtörvénykönyv 297. cikkelyének szövege kétértelmű volt, és alkotmányellenesnek nyilvánították, ezért kellett módosítani rajta – írja Iordache, hozzátéve, a 200.000 lejnél nagyobb kárt okozó hivatali visszaélés ezután is korrupciós tettnek minősül, az annál kisebb kárt okozó hivatali visszaélés pedig a munkatörvénykönyv hatálya alá fog tartozni.