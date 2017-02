A Csomád-Bálványos térségének fejlesztési javaslataihoz szólhatunk hozzá

A Csomád-Bálványos Önkormányzati Turizmusfejlesztési Társulás fejlesztési javaslatait összegzi az a dokumentum, amely szabadon hozzáférhető az alábbi linken:

https://drive.google.com/drive/u/2/folders/0B3DH_aG2Ui1UaDhUaFU0dmVvR28

Az ötoldalas dokumentum kapcsán Borboly Csaba, Hargita Megye Tanácsának elnöke újabb konzultációt indít a közösségi oldalon, ahol bárki hozzá szólhat a dokumentum tartalmához és meglátásait is megfogalmazhatja. Mint az olvasható, a Tusnádfürdőre látogatók egyre nagyobb része érdeklődik a szabadtéri turisztikai programok iránt. A wellness típusú szolgáltatások mellett egyre népszerűbb az úgy nevezett bakancsos turizmus, erre kínál javaslatokat a közzétett lista. A megyeelnök ennek kapcsán fontosnak tartja a különböző szolgáltatások összekapcsolását, hiszen a panzióvezetők gyakorlatilag csak szállást kínálnak jelenleg. A szolgáltatások összekapcsolásának célja, hogy teljes csomagot kapjanak a vendégek és ne maguknak kelljen programot szervezniük. Borboly Csaba ugyanakkor a civil szervezetek részéről is várja a javaslatokat, hiszen tapasztalatukkal nagyban segíthetik a térség átalakítását egy olyan turisztikai célponttá, amely több alternatívát is nyújt a túrázók számára.

Csíkszereda, 2017. február 1.