A pálinka a miénk is!

Kovászna, Hargita és Maros megye tanácselnökei kéréssel fordulnak Magyarország kormányához a pálinkatörvény módosítását kérve azért, hogy az erdélyi pálinkáriumok is megkaphassák a pálinka márkanév használatának jogát. Hiszen a jelenleg hatályos törvény értelmében az erdélyiek nem tüntethetik fel párlataikon a pálinka kifejezést magyar nyelven.

Mint ismeretes, a Magyar Köztársaság Országgyűlése által elfogadott pálinkatörvény (2008. évi LXXIII tv.) értelmében a pálinka megnevezést csak Ausztria négy tartományának kajszibarackpárlatai és Magyarország gyümölcspárlatai viselhetik. „Ezért a magyar kormány közbenjárását kérjük annak érdekében, hogy a törvényt az észszerűség mentén módosítsák, hogy a határokon túl is használható legyen magyarul a pálinka megnevezés. Ugyanakkor kezdeményezzük a pálinkafőzés mint hagyományos népi mesterség felvételét a Székelyföldi Értéktárba. Mi is, akárcsak az anyaországi magyarok és az osztrákok, szeretjük a pálinkát, közel félezer éve főzzük, és isszuk is. Tudjuk, hogy az Erdélyi Pálinka Lovagrend tagjai minőségi pálinkát állítanak elő, amellyel számos aranyérmet tudhatnak magukénak. Legutóbb például egy sepsiszentgyörgyi pálinkafőző 15 díjat nyert Magyarországon, köztük Champion-díjat a bodza- és zellerpálinkájával, az alma- és szilvapálinkájával pedig aranyérmes lett” – fogalmazott Tamás Sándor, Kovászna Megye Tanácsának elnöke.

A tanácselnök hozzátette: a napokban telefonon egyeztetett Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettessel és Fazekas Sándor földművelésügyi miniszterrel, akik felhatalmazták, hogy elmondja, a magyar kormány megnyugtató megoldást keres az erdélyi pálinka-névhasználatra.