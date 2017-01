Betiltották a Csíki Sört

Közel 140 alkalmazott munkahelye forog kockán

Jogerősen helyt adott a Marosvásárhelyi Táblabíróság a Heineken Románia keresetének, így az Igazi Csíki Sört gyártó Csíki Sör Manufaktúrát működtető cégnek megtiltotta a Csíki Sör márkanév használatát – írja a transindex.ro.

A döntés értelmében többek között arra is kényszerítik a vállalatot, hogy az ítélet közlésétől számítva 30 napon belül semmisítsék meg az összes Csíki Sör elnevezésű terméket, de Lénárd András, a vállalat többségi tulajdonosa szerint a termeléshez használt eszközöket is elkobozhatják a vállalattól. Lénárd kiemelte, a döntést annak ellenére hozta meg a Marosvásárhelyi Táblabíróság, hogy december 9-én az Európai Márkahivatal másodfokon is a Csíki Sör Manufaktúrának kedvező döntést hozott. „Ezt a keresetet mi beadtuk az éppen folyó per tárgyaként, és ezt a román bíróság elutasította” – mondta a többségi tulajdonos, aki szerint a döntés miatt 140 ember munkahelye kerül veszélybe, és kérdéses, hogy az általa vezetett vállalat ki tud-e lábalni ebből a helyzetből. Az ügyben már alapfokon is a Heineken javára döntött a Hargita Megyei Törvényszék.

„A kiközléstől számítva 30 napon belül be kell szüntetnünk a gyártást. Egyelőre konkrétan nem tudjuk, hogy mit tartalmaz a döntés, csak azt, hogy a táblabíróság helyt adott a Heineken kérésének” – mondta Lénárd. Hozzátette, az előző ítéleteket figyelembe véve elkobzásokra, bezúzásokra számítanak, és az is valószínű, hogy kártérítés megfizetésére kötelezik a gyárat.

Elmondta, törekedtek az egyezségre, számtalan alkalommal próbálták már tárgyalásra hívni a Heinekent. Ennek ellenére is rendkívül gyakran kaptak magas bírságokat különböző hivataloktól, ahol valószínűleg a Heineken tett feljelentést, így szerinte egyértelmű volt, hogy a multinacionális cég szándéka, hogy bezárassa az üzemet.

A tulajdonos elmondása szerint az európai márkahivatal a megegyezés hiányában döntött úgy decemberben, hogy elutasítja a Heineken Románia keresetét, és konszolidálja az Igazi Csíki Sört mint márkát. Ezt azonban nem vette figyelembe a táblabíróság.

Újságírói kérdésre, miszerint tervezik-e megtámadni a döntést európai szinten, Lénárd elmondta, nem is kérdés számukra, hogy az európai fellebbviteli bíróságon meg tudják nyerni ezt az ügyet. „Keresni fogjuk egy felsőbb szervnél is az igazunkat, de hogy mikor születhet döntés, mennyibe fog kerülni, és ezalatt az idő alatt mi lesz a vállalattal, azt nem tudom megmondani” – fogalmazott.

Egyértelműen kiáll a Csíki Sör Manufaktúra mellett Borboly Csaba elnök és Hargita Megye Tanácsa, ma 19 órától rendkívüli tanácsülésre kerül sor a csíkszeredai megyeházán, amelyre a cég menedzsmentjét meghívja a megyei tanács elnöke, hogy tájékoztassák a testületet, és az esetleges további közös fellépésről egyeztessenek. Készek megkeresni a felperes tulajdonosi körét, vagy más téren folytatni egyeztetést, hisz az Igazi Csíki Sör ma már Hargita megye egyik kiemelt értéke, és közösségi büszkeséget képvisel, amelytől kár ezt a térséget megfosztani. A helyzet megoldására keresnek partnereket akár nemzetközi téren is.