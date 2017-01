Rövid hírek

Példaértékű kisebbségvédelem

„Ha én németként elnök tudtam lenni Romániában, az azt jelenti, hogy a dolgok rendben vannak az országban a kisebbségvédelem terén” – ismételte el a mindenkori hatalom propagandaszövegét Klaus Johannis szerdán az Európa Tanács Parlamenti Közgyűlésén. Az elnök még hozzátette, hogy a legutóbbi parlamenti választások során nem jutott nyíltan szélsőséges párt a törvényhozásba, és ez a tény is a példaértékű román kisebbségvédelem mellett tanúskodik – írja a Maszol.ro. Német Zsolt, a magyarországi országgyűlés külügyi bizottságának elnöke a látszat kedvéért két kérdést is feltett Johannisnak. Az egyik kérdés a sepsiszentgyörgyi Székely Mikó Kollégium, valamint a marosvásárhelyi katolikus gimnázium visszaállamosítására vonatkozott, a másik viszont a román elnök és a magyar kisebbség kapcsolatát firtatta. Johannis mindkét kérdésre semmitmondó és kitérő választ adott.



Gyerekektől lopott?

Kivizsgálást indított a Gorj megyei rendőrség egy 60 éves óvónő ellen, miután lakásán több doboz tejet és kiflit is találtak, amelyeket az óvodás gyerekeknek szántak, írja az Agerpres. A nőt a volt férje jelentette fel, hogy ellopta az óvodás gyerekek tej- és kifliadagját. Jelenleg lopás gyanúja miatt zajlik kivizsgálás a nő ellen. A házkutatás során hét doboz tejet és öt kiflit találtak a nő lakásán, jelenleg azt vizsgálják a hatóságok, miként kerültek oda a termékek. A rendőrségi nyomozással párhuzamosan a megyei tanfelügyelőség is kivizsgálást indított az ügyben.



Gázrobbanás Kolozsváron

Tegnap robbanás történt egy kolozsvári tömbházban, a detonációt a felgyűlt gáz okozta. Egy 19 éves fiatalember sérült meg súlyosan, őt valószínűleg Bukarestbe szállítják, írja az Agerpres. A robbanás az összesen 15 lakrész közül 12-ben okozott kárt, a detonációt követő tűz három lakásra terjedt ki. A tömbház tartószerkezete megrongálódott, főleg a felső szinten. A helyszínre kiérkezett Gheorghe Vuşcan prefektus és Emil Boc polgármester is, aki azt nyilatkozta, hogy az érintett családok számára 16 lakást tud felajánlani Kolozsvár önkormányzata.