Iordache mondjon le!

Az USR azonnal menesztené a minisztert Fotó: activenews.ro

A Mentsétek meg Romániát Szövetség (USR) kidolgozta az igazságszolgáltatással kapcsolatos egyszerű indítványát, amelyben Florin Iordache igazságügyi miniszter lemondását kérik – jelentette be tegnap Nicuşor Dan, a párt elnöke, írja az Agerpres.

„A demokrácia és a jogállam egy igen egyszerű dolgot jelent: vannak bizonyos szabályok, s akik azokat megszegik, azokat felelősségre vonják. Amit ma ajánlanak, az egy eltérés a jogállamtól: azok, akik tévedtek, nem lesznek megbüntetve. Ez még súlyosabb, mint a közpénz ellopása. Azoknak az embereknek, akik közpénzt tulajdonítottak el, most megbocsátanak. Ez nincs benne a PSD és az ALDE programjában, amiért megválasztották őket. Az indítvány szövege elkészült, az USR képviselői aláírták, és a liberálisok elnökének beleegyezését is bírjuk, hogy a PNL képviselői is aláírják” – mondta el egy sajtóértekezleten Nicuşor Dan. Kifejtette: a börtönök zsúfoltságának kérdését börtönök építésével és nem közkegyelemmel kell megoldani.

Silviu Dehelean USR-s parlamenti képviselő a sajtóértekezleten elmondta: az igazságügyi miniszter „hazudott a parlamentben, és hazudott a román népnek”, ezért le kell mondania. Szerinte Florin Iordache a parlamenti meghallgatáson azt ígérte, hogy a jogszabály-tervezeteket benyújtják a parlamentbe, és minden módosítás előtt társadalmi vitát tartanak, de a közkegyelemről és amnesztiáról szó sem volt.