Rövid hírek

Hamis bombariadó

Carmen Jucan, a Kolozs megyei rendőr-felügyelőség szóvivője szerint 13.45-kor jelezte valaki a 112-es segélyhívó számon, hogy egyik kolozsvári bevásárlóközpontban gyanús csomagot találtak. A helyszínre érkező rendőrök 200 méteres körzetben lezárták, majd nyomozókutyák segítségével átkutatták a helyiséget, de semmiféle csomagot nem találtak. Az első nyomok arra utalnak, hogy egy 28 éves, temesvári illetőségű férfitől származik a hamis riasztás, akinek pszichés problémái vannak.



Fertőzésveszélyes kórházak

A fertőtlenítőszerek kapcsán kirobbant kórházi botrány után európai egészségügyi szakemberek mértek fel 3 romániai kórházat. A vizsgálatban a pitești gyermekgyógyászatot, a Bukaresti Egyetemi Kórházat és az Elias Kórházat mérték fel. Megállapították, hogy a legnagyobb gond a fertőzések elhallgatása, hiszen ezeknek csak 2,8 százalékát jelentik, míg Európában ez a szám 5,7%-os. Mindhárom intézetben gondot okoz a szakorvosok hiánya és a nagy beteglétszám. A szakértők szerint Románia nagyobb figyelmet kell szenteljen a kórházi fertőzéses esetekre és ezek követésére. Azt ajánlják, Románia tegyen lépéseket egészségügyi rendszere fejlesztése érdekében.



Belehalt a vesztegetésbe

68 évesen meghalt a börtönben Dan Adamescu, Románia egyik leggazdagabb embere. A nagyvállalkozó tulajdonában van például a bukaresti Intercontinental Hotel vagy az Unirea bevásárlóközpont is. Adamescut bírói vesztegetés miatt csukták le, büntetése 4 év 4 hónapig tartott volna, a korrupcióellenes hivatal más ügyben is vizsgálódott ellene.



Kiskorú gyilkolt?

Hivatalosan meg nem erősített információk szerint egy helybéli kiskorú követett el Homoródalmáson brutális gyilkosságot decemberben, a két ünnep között: egy helyi idős asszonyt több késszúrással öltek meg, írja a Székelyhon. A község alpolgármestere szerint egy tizenöt éves fiatalt tartóztattak le, aki beismerő vallomást is tett a 72 éves idős asszony meggyilkolásával kapcsolatban.