Rövid hírek

Klubokat ellenőriztek

Szombatról vasárnapra virradóan országszerte 162 szórakozóhelyet ellenőriztek a tűzoltók és a Belügyminisztérium képviselői, akik 118 bírságot róttak ki több mint 200 ezer lej összértékben – tájékoztatta az Agerpres hírügynökséget a Sürgősségi Főfelügyelőség (IGSU). Carmen Dan belügyminiszter szombat este rendelte el a megelőző jellegű szigorított ellenőrzéseket olyan helyiségeknél, ahol nagyszámú közönséget vonzó rendezvények zajlanak. Az ellenőrző csoportok főként az elektromos hálózatokat, berendezéseket, a vészkijáratok láthatóvá tételét, a tűzoltó készülékek meglétét, a menekülési útvonalak feltüntetését, a tűzvédelmi engedélyeket vizsgálták meg. A Belügyminisztérium rendelete értelmében a következő időszakban folytatódik a szórakozóhelyek szigorított ellenőrzése.



Kétéves áldozat

Székelyudvarhelyen péntekről szombatra virradó éjjel egy háromemeletes tömbház tetőzete gyulladt ki, a lakóknak sikerült időben kimenekülniük, a lángokat három tűzoltócsapatnak sikerült megfékeznie, két tűzoltóautó segítségével. A tüzet, amely 80 négyzetméternyi felületet tett tönkre, vélhetően egy vaskályhából kivezetett kürtő okozta, amely felhevült és lángra lobbantotta a gyúlékony anyagokat a padláson. A Temes megyei Nagyszentpéter egyik lakóházánál szombatról vasárnapra virradó éjszaka kiütött, valószínűleg egy meghibásodott lámpa okozta tűzben kétéves kislány vesztette életét. A nagyszentmiklósi tűzoltók több autóval, valamint a mentőszolgálat alakulatai is a helyszínre siettek, de a kislányt nem sikerült megmenteniük. Ugyanabban a szobában aludt az áldozat négyéves fiútestvére is, őt sikerült kimenekíteniük a tűzoltóknak a lángok közül, és orvosi ellátásban részesült.



Madárinfluenza Galacon

A laboratóriumi eredmények szerint madárinfluenzában pusztult el két hattyú Galac megyében, Iveşti településen. Mindkét döglött madár olyan mocsaras helyen élt, amelyet melegebb vizű patakok táplálnak, így nem fagy be. Az Állategészségügyi és Élelmiszerbiztonsági Igazgatóság tíz kilométeres körzetet vett megfigyelés alá. A régió településein háztáji gazdaságokban több ezer, egy közeli baromfitenyészeten pedig 400 ezer háziszárnyas él.