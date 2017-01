Rövid hírek

Eljárás TBC miatt

Betegségek megelőzésének elmulasztása miatt indított bűnügyi eljárást a négyfalusi rendőrség egy TBC-vel fertőzött tanárnő ügyében. A hatóságok azt vizsgálják, hogy a George Moroianu gimnázium tanárnője tudott-e betegségéről, vagy eltitkolta-e azt. A Prahova megyei tanárnőt december végén TBC-vel diagnosztizálták, jelenleg is kórházban fekszik. A téli vakációt követően a diákokat és a tanárokat is megvizsgálták. A Brassó Megyei Közegészségügyi Igazgatóság (DSP) szerint 60 tanulónál a laboratóriumi vizsgálat pozitív eredményt mutatott ki. „Megfertőződtek, de betegségük tünetmentes. Ha további vizsgálatok után kimutatnak a betegségre utaló jeleket, azonnal kezelni kezdik a gyerekeket” – magyarázta Claudia Bularca, a DSP szóvivője.



Perverz katona

Gyermekpornográfia miatt került előzetes letartóztatásba egy Brassó megyei katonai egységnél dolgozó, 47 éves hadfi. A Szervezett Bűnözés és Terrorizmus Elleni Igazgatóság (DIICOT) és az országos rendőr-felügyelőség (IGPR) közleménye szerint fennáll a gyanú, hogy a 2016 novembere és 2017 januárja közötti időszakban Adrian Robert Bratu egy 13 éves kiskorút ábrázoló pornografikus anyagokat készített és birtokolt, valamint tett közzé informatikai hálózatokon. A vizsgálatok során kiderült, hogy a gyanúsítottnak körülbelül 70 (!) különböző hamis profilja volt egy közösségi hálózaton. Kiskorúként mutatkozott be, és 10-17 év közötti gyerekekkel beszélgetett. Az egyes profilokhoz bonyolult háttértörténeteket dolgozott ki, naponta tett közzé bejegyzéseket minden felhasználói fiókról, így pedig több ezer kiskorú „barátra” tett szert. A számítógépeken nagy mennyiségű szexuális tartalmú fényképet találtak, amelyek kiskorúakat ábrázolnak. A gyanúsítottat 30 napos előzetes letartóztatásba helyezték.

Idén is indul a zarándokvonat

Idén is útra kel a Boldogasszony zarándokvonat Csíksomlyóra és a Fekete Madonna zarándokvonat a lengyelországi Czestochowába és Krakkóba a MÁV-Start Zrt. és a Misszió Tours együttműködésében – jelentették be csütörtökön Budapesten, sajtótájékoztatón. A Boldogasszony zarándokvonat 17 kocsival, 1054 zarándokkal indul június 1-jén a csíksomlyói búcsúra, a Fekete Madonna zarándokvonat pedig június 26-án indul Czestochowába, a magyar pálos szerzetesek által alapított világhírű kegyhelyre. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma, az elmúlt évekhez hasonlóan, idén is 15 millió forinttal támogatja gyermekvédelmi gondoskodásban élő, határon túli, fogyatékkal élő, illetve egyházi iskolában tanuló fiatalok részvételét a zarándoklatokon.



Áthelyeznék a medvéket

A Küküllő mentén garázdálkodó medvék áthelyezésére vagy kilövésére kért engedélyt a Maros Megyei Környezetvédelmi Ügynökség igazgatója a Víz-és Erdőgazdálkodási Minisztériumtól. Dănuţ Ştefănescu az Agerpres hírügynökségnek nyilatkozva elmondta, rengeteg panasz érkezett az intézményhez főleg a Kis-Küküllő menti települések polgármestereitől arról, hogy a medvék több háziállatot is megöltek, és a falvakban is látták őket. A törvény értelmében tilos kilőni a medvéket, farkasokat és egyéb vadállatokat, ezért kért engedélyt erre a minisztériumtól – magyarázta az igazgató. A helybéliek szerint az elmúlt két hétben súlyosbodott a helyzet, farkasok, medvék és vaddisznók is jártak az udvarokon fényes nappal, ennivaló után kutatva.



Porcsalmi lesz az ügyvezető elnök

Porcsalmi Bálintot nevesítette Kelemen Hunor RMDSZ-elnök a Kovács Péter távozásával megüresedett ügyvezető elnöki tisztségbe. „Rátermett, tapasztalt, és bízom benne” – idézte a szövetség csütörtöki hírlevele Kelemen Hunort, aki az Újratervezés nevű programjuk eddigi koordinátorától azt várja el, hogy „segítse annak teljes körű megvalósítását, hogy tovább erősítse a szövetség és a romániai magyar közösség kapcsolatát, bátor kiállással képviselje a magyar emberek érdekeit – mindezt egy innovatív, hatékony szervezeti működtetéssel”.