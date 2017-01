Viták kereszttüzében

Hans Klemm bukaresti amerikai nagykövet is időszerűtlennek nevezte a román büntetőjog tervezett módosításait

Bukarestben tüntetők ezrei, más nagyvárosokban pedig százak vonultak utcára szerda este a szociálliberális kormány közkegyelmi tervezete és a büntető törvénykönyv tervezett módosítása ellen tiltakozva.

A fővárosi bejelentetlen, interneten szerveződött demonstráció résztvevői „A tolvajoknak a börtönben, nem a kormányban a helyük”, „El a kezekkel a Btk.-tól” feliratú táblákat emeltek a magasba. A tüntetők először a fővárosi Egyetem téren gyülekeztek, majd amikor nem fértek el a járdán, az úttestet elfoglalva megbénították a járműforgalmat. „A korrupció öl”, „Le a bűnözőkkel”, „Nem termelünk annyit, amennyit elloptok”, „Le a maffiakormánnyal” szlogeneket kiabálva később a kormány épülete elé vonultak.

Kifejezték meggyőződésüket, hogy a kormánytöbbség nem a börtönök túlzsúfoltsága miatt akarja módosítani a büntetőjogot, hanem így akar mentőövet dobni korrupcióval gyanúsított vagy már elítélt politikusainak. Szerintük a két intézkedést már szerdán hatályba léptette volna a kormány, ha ezt (mint tegnapi lapszámunkban megírtuk) nem akadályozta volna meg Klaus Johannis államfő, aki bejelentetlenül megjelent a kabinet ülésén.

A hírügynökségek beszámolói szerint Kolozsváron, Nagyszebenben, Temesváron, Jászvásáron, Krajován is több száz tüntető vonult utcára, több helyütt a jobboldali ellenzéki pártok helyi képviselőinek részvételével.

Sorin Grindeanu miniszterelnök a kormányülést követő sajtóértekezletén cáfolta, hogy a két vitatott tervezetet sürgősségi rendelettel már szerdán hatályba léptették volna, ha ezt nem akadályozza meg az államfő közbelépése. A közkegyelemről és a Btk. módosításáról szóló tervezetet szerda délután az igazságügyi minisztérium véleményezésre küldte a legfelső bírói tanácsnak, és honlapján is nyilvánosságra hozta. A szociálliberális kormánytöbbség szerint a társadalmi vita után sürgősen életbe kell léptetni ezeket az intézkedéseket, amelyeket a börtönök túlzsúfoltságával és az alkotmánybírósági határozatok Btk.-ba illesztésének szükségességével indokolt.

Többek között Liviu Dragnea, a képviselőház elnöke, PSD-elnök és Călin Popescu Tăriceanu szenátusi elnök, a kormánykoalícióban részt vevő szabadelvű ALDE társelnöke is haszonélvezői lennének a büntetőjogi intézkedéseknek, mutatott rá a bukaresti ellenzéki sajtó.

Dragnea a vitatott intézkedések nélkül nemhogy miniszterelnök nem lehet, de börtönbe is kerülhet, tavaly áprilisban ugyanis jogerősen két év felfüggesztett börtönbüntetésre ítélték, de júliusban egy másik ügyben is vádat emeltek ellene, és ha ebben is jogerősen elmarasztalják, a négyéves próbaidőre felfüggesztett első börtönbüntetést is le kell töltenie.

Călin Popescu Tăriceanut tavaly júliusban hamis tanúzás és bűnpártolás gyanújával állította bíróság elé a korrupcióellenes ügyészség (DNA). Ügyében még első fokon sem született ítélet, de ha bűnösnek is találná a bíróság, a közkegyelmi rendelet utólag is felmentené az esetleges büntetés letöltése alól.

A Cursdeguvernare.ro portál – a társadalmi vitára bocsátott dokumentumok meta-adataiból – azt is kiderítette, hogy csak a Btk. módosítását célzó tervezetet szerkesztették az igazságügyi minisztériumban, a közkegyelmi rendeletről szóló dokumentumot viszont egy olyan számítógépen kezdték megfogalmazni, amely Dragnea képviselőházi kabinetjében működik.

Az ellenzéki sajtó szerint a két házelnökön kívül számos más ismert – jobb- és baloldali – politikust mentene meg a börtöntől, vagy az okozott kár visszafizetésétől, ha akár csak néhány órára is életbe lépne a PSD-ALDE koalíció által kidolgozott közkegyelmi rendelet.

Az ügy miatt egyszerű indítványt nyújt be a Mentsétek meg Romániát Szövetség (USR) Florin Iordache igazságügyminiszter ellen. <<