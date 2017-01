Rövid hírek

Újabb földrengés

A Richter-skála szerinti 3-as erősségű földrengést mértek szombat reggel 6 óra 55 perckor Vráncsa megyében, 129 kilométeres mélységben. Év elejétől Romániában 13 kisebb földrengés volt, amelyek magnitúdói a Richter-skála szerint 2,2 és 4,1 között mozogtak. Az elmúlt évben szeptember 24-én, illetve december 28-án jegyezték a legerősebb földmozgásokat.



Párizsból lopott ékszerek

Egy párizsi ékszerboltból ellopott értékes gyémántgyűrű nyomára bukkantak az ügyészek és rendőrök, miután hét bukaresti helyszínen tartottak házkutatást. A szóban forgó rabláskor két gyémántot, két gyémántgyűrűt és egyéb ékszereket tulajdonítottak el, összesen 5,2 millió euró értékben. A tett elkövetésével Ploscaru Georget gyanúsítják, akit 24 órára őrizetbe vettek, és aki ellen bűnözői csoport létrehozása és minősített lopás gyanújával indítottak eljárást. A Prahova megyei ügyészség szombaton 30 napra előzetes letartóztatásba helyezte a férfit. A román hatóságok nemrég kezdtek nyomozni a 2016. december 30-án Párizsban elkövetett rablás ügyében.



Hegyimentők akcióban

Tizenkét órás akció során mentették meg azt a hét személyt, akik szombaton este eltévedtek a Ştevia-csúcs környékén, Prahova megyében. A csoport a 112-es hívószámon kért segítséget, a hegyimentőkből és hegyi csendőrökből álló csapat utánuk indult, de csak vasárnap reggel találták meg őket. Szombat éjjel a Hunyad megyei hegyimentők és hegyi csendőrök egy 17 és 28 éves testvérpárt mentettek ki, akik a 2074 méter magas Kis-Páring-csúcsra mentek hódeszkázni. A fiatalok nem a besízett pályán indultak lefele, és bár kereszteztek megjelölt utat, eltévedtek. Az eltévedt testvérpár a hegyimentők országos segélyhívószámán, a 0SALVAMONT-on kért segítséget, este tízkor találták meg őket a Jieţ folyó völgyében.

Folytatódik a Zöld Ház

Folytatja az új kormány a Zöld Ház plusz programot, az erről szóló jogszabály már megjelent a Hivatalos Közlönyben. A lehívható keretet még nem állapította meg a szaktárca, csak annyit közöltek, hogy egy igénylő legtöbb 40 ezer lejt kaphat, az anyagok mellett a kivitelezés költsége is elszámolható, de ez nem lehet több a négyzetméterenkénti 120 lej nél. A program révén tavaly ősszel mintegy 10 ezer magánszemély részesült támogatásban.



Nem kérhet pénzt a tanár

Nem kérhet pénzt a tanár a korrepetálásért – áll a közoktatás etikai kódex-tervezetében, amelyet decemberben bocsátott közvitára a minisztérium. Az oktatási szakemberek azt mondják, a tanárnak azért van hetente 18 tanórája, hogy beleférjen a nyolcórás munka­idejébe a korrepetálás is. Tilos továbbá arra kényszeríteni a szülőket, hogy olyan segédeszközöket vásároljanak, amelyek pénzbe kerülnek, és a tanárnak ajándékot elfogadni a szülőktől. A tervezetet február közepéig bocsátották közvitára.



Eltűnhet a bérszakadék

Románia lehet az első olyan európai ország, amelyben eltűnik a nemek közötti bérszakadék, vagyis ugyanazért a munkáért ugyanakkora javadalmazásra számíthat a verseny­szférában egy férfi és egy nő.

A brit Expert Market elemzése szerint erre már 2018-ban sor kerülhet. Elsőként az élelmiszeriparban és a vendéglátóiparban dolgozó, 25 és 34 év közötti romániai nők esetében tűnik el a bérszakadék.



Nem büntetnek „egyből“

A készülő, a megelőzés törvényének nevezett jogszabály tervezete szerint az említett ellenőrző szervek csak a figyelmeztetést és javítási útmutató rendelkezésre bocsátását követően büntethetik meg a kereskedelmi egységeket. Erről bocsátott ki tájékoztatót az üzleti szféra minisztériuma, a kormánynak ezt február 23-ig jóvá kellene hagynia, azt követően a parlament vitatja meg. A jogszabály értelmében ahol kihágásokat észlel az ellenőrző szerv, ott kibocsát egy javítási tervet, amelynek 7 munkanapon belül eleget kell tenni, azaz csakis a hét munkanap után ellenőrizhet ismét, ekkor már szankciókat is kiszabhat.