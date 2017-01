2016 a bukás éve volt

Viorel Ştefan. A pénzügyminiszter derűlátó

„2016 bukás volt az európai alapok lehívásának szempontjából. Garancia van arra, hogy idén 21 milliárd lejnyi uniós pénzt tudunk felhasználni részben a korábbi, részben a folyamatban lévő pénzügyi időszak terhére” – jelentette ki az Antena 3 hírtelevízióban Viorel Ştefan pénzügyminiszter.

A miniszter az adók hatékonyabb begyűjtését nevezte meg a kincstár másik fontos bevételi forrásaként. Az Országos Adóhatóság (ANAF) ennek érdekében már elkezdte a munkát azzal, hogy megszüntette a cégek áfa-fizetői regisztrálásához szükséges 088-as, sokat kritizált formanyomtatványt.

„Ezzel az intézkedéssel azt az üzenetet szeretnénk közvetíteni a vállalkozók felé, hogy a továbbiakban nem úgy tekintünk rájuk, mint potenciális adócsalókra. Minden adóalanyt 100 pontról indítunk, és elsősorban megelőző, illetve tanács­adó munkát végzünk. Ha tevékenységével veszít ebből a 100 pontból, akkor szigorúbban viszonyulunk hozzá. Mindezek javítják az önkéntes törvénykövetési arányt, és így nagyobb adóbegyűjtési rátát valósíthatunk meg” – magyarázta a miniszter.

Az ANAF pénteken jelentette be, hogy február 1-jétől megszünteti a cégek áfás regisztrálásához szükséges 088-as formanyomtatványt, amelyet 2015-ben vezettek be, és tavaly év közepén egyszerűsítettek. Az ANAF tavaly 199,4 milliárd lejt gyűjtött be, 2,6 milliárd lejjel többet, mint egy évvel korábban – írja az intézmény nem végleges összesítésében.