Rövid hírek

Madárinfluenza Bákó megyében

Bákó megyéből is madárinfluenzás megbetegedést jelentettek. A betegséget három hattyúnál állapították meg Hemeiuş községben. A helyi hatóságok azonnal intézkedtek a vírus elterjedésének megakadályozása érdekében. 10 kilométeres körzetben felügyeleti övezetet jelöltek ki, ugyanakkor megtiltották, hogy a gazdaságok élő szárnyasokat árusítsanak a lakosságnak. Ha valaki elpusztult háziszárnyasokat vagy vadmadarakat talál, azonnal jelentenie kell az állatorvosnál vagy a közegészségügyi igazgatóságnál, hogy elvégezzék a laborvizsgálatokat. A napokban a Prahova megyei Tomşani községből is madárinfluenzás megbetegedést jelentetek. A hatóságok ott is megtették a szükséges intézkedéseket.



Százezer eurós kár

Ruhára, cipőre és tisztálkodási szerekre van szüksége a Négyfalu melletti Ósánc településen található rehabilitációs központ 24 lányának, miután, amint arról írtunk, szerdán porig égett a központ. Az 5–18 év közötti lányokat áthelyezték, jó körülmények között vannak, azonban mindenük hiányzik. A vizsgálatok alapján úgy tűnik, a túlforrósodott kémény okozta a balesetet. A központnak nem volt tűzesetekre vonatkozó biztosítása, annak ellenére, hogy tavaly kiutalták a pénzt a biztosításra a Szociális Ellátási és Gyermekvédelmi Vezérigazgatóság számára. A tűzeset miatt keletkezett kár több mint 100 ezer euró.



Elhunyt a császár

Tegnapra virradóan, 78 éves korában elhunyt Nagyszebenben Iulian Rădulescu, aki a „romák császárának” nevezte magát. Az elhunytat a magát a „romák királyának” nevező Dorin Cioabă fogja temetni. Rădulescu súlyos beteg volt, egy ideig kórházban kezelték, majd kiutalták.



Hónap végén esedékes költségvetés

A kormány január 25-e körül terjeszti a parlament elé a költségvetés tervezetét – jelentette be tegnap Sorin Grindeanu miniszterelnök. A kormányfő azt kérte a pénzügyminisztertől, hogy péntektől egyeztessen ez ügyben az egyes minisztériumok képviselőivel. Viorel Ştefan pénzügyminiszter bejelentette: az egyeztetések szombaton és vasárnap is tartanak, hogy vasárnap estére „tiszta helyzet alakuljon ki a kiadásokkal kapcsolatban”.