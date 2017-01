Rövid hírek

Megvitatná a költségvetést

Klaus Johannis államfő ma megvitatja az idei költségvetést Sorin Grindeanu miniszterelnökkel. „Az államfő telefonon beszélt Sorin Grindeanu miniszterelnökkel, és meghívta szerdára a Cotroceni-palotába, hogy a költségvetésről tárgyaljanak” – jelentette be tegnapi sajtóértekezletén Mădălina Dobrovolschi elnöki szóvivő. A szóvivő szerint a találkozón részt vesz Viorel Ştefan pénzügyminiszter is.



Sok az adós

Nőtt a banki hátralékkal rendelkező román állampolgárok száma, múlt év végére több mint 3700-zal nőtt azoknak a személyeknek a száma, akik tartoztak a pénzintézeteknek, de még így is az eltelt hat év legalacsonyabb szintjén maradt az említettek aránya. A Román Nemzeti Bank által tegnap ismertetett adatok szerint tavaly novemberben több mint 615 ezren rendelkeztek 30 nappal régebbi adóssággal, amelyek összértéke meghaladta a 8 és fél milliárd lejt. Múlt évben júniusban jegyezték a legtöbb adós személyt a bankok, több mint 754 ezret.



Augusztusban újabb versenyvizsga

Augusztusban ismét versenyvizsgát szervez a tanügyminisztérium azért, hogy szeptember elsejétől minden betöltetlen igazgatói és aligazgató tisztséget elfoglaljanak – nyilatkozta tegnap az Agerpres hírügynökségnek Pavel Năstase tanügyminiszter. „Nagyon sok állás maradt üresen. Egy részüket elfoglalták az előzőleg elfogadott módszertan szerint. Több mint 600 igazgatói és aligazgatói szék maradt üresen, amelyet senki nem akart elfoglalni. (...) A betöltetlen állások elfoglalása csak ideiglenes. Ezekre a posztokra újabb versenyvizsgát szervezünk augusztusban” – magyarázta a tanügyi tárca vezetője. A Mircea Dumitru tanügyminiszter mandátuma idején szervezett versenyvizsga után a 6404 igazgatói állásból 4058-at foglaltak el, 2346 szabadon maradt.

Ingyen vonatozhatnak

Február elsejétől ingyenesen utazhatnak vonattal az egyetemisták – nyilatkozta az Agerpres hírügynökségnek Pavel Năstase tanügyminiszter. A kormány múlt héten elfogadott sürgősségi rendelete szerint ezentúl ingyen utaz­hatnak a vasúton a nappali tagozatos egyetemisták. A felsőoktatási intézményekben tanuló diákok bármilyen belföldi vonatjáraton ingyenesen utaz­hatnak, de csakis másodosztályon.



Fagyriadó az országban

Másodfokú fagyriadót hirdetett tegnap az Országos Meteorológiai Igazgatóság (ANM) 36 megyére és Bukarestre. 5 másik megyében rendkívül alacsony hőmérsékletre vonatkozó, sárga jelzésű figyelmeztetés van érvényben. A másodfokú fagyriasztás Erdélyre, Máramarosra, Olténiára, Munténiára, Dobrudzsára és Moldvára érvényes ma is. A legalacsonyabb hőmérsékleti értékek -29 és -15, a legmagasabbak -15 és -10 Celsiu-fok között alakulnak. A sárga jelzésű figyelmeztetés Krassó-Szörény, Temes, Arad, Bihar és Szatmár megyékben van érvényben. Ezekben a megyékben éjszaka és reggel -15 Celsius-fok alá csökkenhet a hőmérséklet.



18 megyében nincs tanítás

A fagy miatt ma felfüggesztik az oktatást Brassó, Temes, Máramaros, Tulcea, Bacău, Brăila, Olt, Iaşi, Neamţ, Galac, Dolj, Suceava, Botoşani, Buzău, Ialomiţa, Ilfov, Konstanca és Vrancea megyékben, illetve a főváros óvodáiban és iskoláiban.



Mínusz 15 fokban „forrt” a tenger

Extrém időjárási jelenséget figyeltek meg hétfőn a konstancai Kaszinó épülete mellett, írja az Agerpres. A járókelők arra lettek figyelmesek, hogy a Fekete-tenger vizéből egybefüggő gőzfelhő áramlik a levegőbe, miközben a töltésen egybefüggő vastag jégréteg alakult ki. A dobru­dzsai regionális meteorológiai központ szakemberei szerint a látványos jelenséget a helyiek úgy nevezik, hogy „forr a tenger” A jelenség egy helyi hőmérsékleti inverzió következtében keletkezik, amikor a rendkívül hideg légréteg találkozik a tenger melegebb vizével.