Kövesinél betelt a pohár

Laura Codruţa Kövesi nem kívánja kommentálni egy „szökésben levő vádlott” nyilatkozatait – ezt mondta tegnap a DNA vezetője, amikor a Sebastian Ghiţă volt képviselő által ellene felhozott vádakról kérdezték az újság­írók, írja az Agerpres.

„Nem kommentálom egy szökésben levő vádlott nyilatkozatait. Egy olyan szökésben levő vádlottét, aki ellen több ügyben is eljárást folytat a DNA. Ezek egy része még kivizsgálás alatt áll, másik részében már vádat emeltek ellene” – fogalmazott Kövesi, emlékeztetve, hogy a volt képviselő már tavaly áprilisban elkezdte az igazságszolgáltatás elleni hadjáratát, amikor tendenciózus és rágalmazó kijelentéseket tett a parlamentben.

A korrupcióellenes főügyész azt is elmondta, panaszt tett a Legfelső Igazságszolgáltatási Tanácsnál (CSM) a december és január folyamán a személyével kapcsolatban napvilágot látott nyilatkozatok miatt. Mint kifejtette, több mint 14 panaszt nyújtott be a CSM-hez a DNA által bíróság elé küldött személyek által tett „rágalmazó, hazug, sokszor röhejes” nyilatkozatokkal kapcsolatban. Emellett az Országos Audiovizuális Tanácsnál is panaszt tett 12 televíziós műsor miatt. Ugyanakkor a főügyészhez és az igazságügyi miniszterhez is eljuttatta a nyilatkozatokkal kapcsolatos állásfoglalását.

Kövesi szerint a DNA-t nem terheli felelősség Ghiţă eltűnéséért. „Nem tudok semmilyen információval szolgálni arra vonatkozóan, hogy hol tartózkodik. Mi hatósági felügyelet alá helyeztük, megtiltottuk, hogy elhagyja az országot, elrendeltük a megfigyelését – mindezeknek a belügyminisztérium egységeinek kellett volna érvényt szerezniük. Nekik kell választ adniuk arra, hogy miként sikerült Ghiţănek megszöknie, hogyan sikerült elrejtőznie” – nyilatkozta, miután találkozott Florin Iordache igazságügyi miniszterrel.