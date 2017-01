Rövid hírek

Bér- és nyugdíjemelések

Bér- és nyugdíjemelésekről, a hallgatói ösztöndíjak növeléséről, valamint a kis- és középvállalkozóknak nyújtott adókedvezményről döntött pénteken az új kormány. A bruttó minimálbér február elsejétől 1250 lejről 1450 lejre emelkedik. Szintén február elsejétől 20 százalékkal emelik a helyi közigazgatásban foglalkoztatott közalkalmazottak bérét, és 50 százalékkal a közpénzekből működtetett kulturális intézményekben dolgozó előadóművészek – színészek, zenészek, táncosok – juttatását. Pénteken arról is döntöttek, hogy a nyugdíjpontot (a nyugdíjszámításnál figyelembe vett alapösszeget) 9 százalékkal növelve1000 lejre emelik július elsejétől. A szociálliberális kormány csak ezt követően dolgozza ki a 2017-es állami költségvetést, amelyet a tervek szerint január végén fogad el a parlament.



Régi-új igazgatók

Azokban a tanintézetekben, amelyekben a versenyvizsgát követően betöltetlen maradt az igazgatói, illetve igazgatóhelyettesi tisztség, kinevezhetik azokat a személyeket, akik ez idáig vezették az intézményt, és nem vettek részt a vizsgán, vagy részt vettek azon, de nem kaptak átmenőjegyet – erről szóló értesítést küldött ki a tanügyminisztérium. „Hétfőn kezdődik az iskola, muszáj volt megoldást találni, hogy az érintett tanintézetek ne maradjanak igazgató vagy igazgatóhelyettes nélkül” – nyilatkozta tegnap az Agerpres hírügynökségnek Liviu Marian Pop államtitkár. Pop azt is elmondta, 600 üresen maradt iskolaigazgatói tisztséget töltenek be így. Az igazgatók kinevezése egyelőre augusztus 31-ig szól, vagy az újabb vizsga kiírásáig, azonban még nem született döntés, hogy szerveznek-e újabb megmérettetést. Erről ebben a hónapban fog határozni a tárcavezető – magyarázta az államtitkár.

Útlezárások, hosszabb vakáció

A hóvihar és a minimális látótávolság miatt lezártak 20 országútszakaszt, a Román Vasúttársaság (CFR) személyszállító részlege 81 járatot törölt tegnap. Az intézkedés az ország délkeleti részén közlekedő járatokat érinti. Ma 20 megye iskoláiban nincs tanítás a kedvezőtlen időjárás miatt, kedden 16 megye tanintézetei maradnak zárva. Az Országos Meteorológiai Igazgatóság szombaton három napra érvényes elsőfokú fagyriadót hirdetett az ország egész területére, ugyanakkor meghosszabbította a 22 megyére vonatkozó, sárga jelzésű hóvihar-figyelmeztetést, amely többek között Hargita, Kovászna és Brassó megyérek is érvényes.



Gyilkolt a fagy

Halálra fagyott tegnapra virradóra egy 43 éves nő a Vaslui megyei Pribeşti településen, írja a Főtér.ro. A nő hó borította holttestére az egyik szomszéd talált rá tegnap reggel. Az áldozat gyakran fogyasztott alkoholt, a hatóságok feltételezése szerint most is az történhetett, hogy ittasan ért haza, azonban a háza kapuja előtt elesett, nem tudott felkelni, és megfagyott. A holttestet a vaslui-i törvényszéki orvostani intézetbe szállították, hogy megállapítsák a halál pontos okát.



Megvan az első plagizátor

A România Curată újságíróinak nem kellett túl mélyre ásniuk azért, hogy megtalálják Sorin Grindeanu kabinetjének azon tagját, akit szellemi tulajdon lemásolásával vádolhatnak. Pavel Năstase oktatási miniszter angol nyelvű, két szerzőtársával közösen kiadott tudományos cikkéről bizonyosodott be, hogy több mint a fele lopott, írja a Főtér.ro. Összesen 11 olyan webhelyet azonosítottak, ahonnan teljes bekezdéseket másoltak le a szerzők. Pavel Năstase éppen a beiktatása napján beszélt arról, hogy szerinte a tudományos címet kibocsátó egyetemeknek a feladata megállapítani a másolás tényét, és az ebben illetékes országos tanácsnak (CNATDCU) csak döntőbírói szerepe kellene legyen. Mint ismeretes, éppen ez képezi a vita tárgyát a nemrég született plágium-törvényt illetően, melyről idén októberben az alkotmánybíróság megállapította, hogy alkotmányellenes.