Rövid hírek

Lavina temette be

Lavina által betemetett gépkocsiból mentett ki két embert Nagybánya közelében a csendőrség. Az érintettek telefonon kértek segítséget, miután egy lavina következtében az autójukban rekedtek egy hegyi úton, mely egy menedékház felé vezet. A csendőrség és a nagybányai önkormányzat közös csapata hóeltakarító gépekkel vonult a helyszínre, ahol mintegy 50 méteren kellett eltakarítaniuk az útra zúdult havat. A gépkocsiban rekedt embereknek nem esett bajuk, folytathatták útjukat. Az éjszakai havazás elsősorban a Máramaros megyei hágókon idézett elő fennakadásokat a közlekedésben. A meteorológiai szolgálat másodfokú (narancssárga jelzésű) figyelmeztetést bocsátott ki az ország délkeleti megyéire és a fővárosra is a ma hajnaltól várható hóvihar miatt. A szolgálat első fokú (sárga jelzésű) figyelmeztetést is kibocsátott a havazás miatt, amely Kovászna és Brassó megyére is kiterjed.



Ismét rengett a föld

A Richter-skála szerinti 4-es erősségű földrengés volt csütörtök reggel Vrancea megyében. A földmozgás 140,2 kilométeres mélységben következett be, az epicentrumához legközelebb eső település a Keleti-Kárpátokon túl fekvő Jitia (Focşani-tól 16 km-re található). Az elmúlt évben szeptember 24-én, illetve december 28-án jegyezték a legerősebb földrengéseket az országban.



Meleșcanu jól látja!

A román kormány realista felismerésének nevezte a magyarországi Külügyi és Külgazdasági Intézet vezető kutatója azt a szándékot, hogy javítsák a kapcsolatokat Magyarországgal. Barabás T. János arra reagált, hogy a román diplomácia élé­re jelölt Teodor Meleșcanu szerdán „erkölcsi kötelességének” nevezte Románia és Magyarország kapcsolatainak fejlesztését, mivel 1996-ban román részről ő írta alá a magyar-román alapszerződést.



Halálra késelt rendőr

Vizsgálatot indított a Máramaros megyei törvényszék mellett működő ügyészség azt követően, hogy munkahelyén halálra késelték az alsóvisói rendőrőrs vezetőjét, holttestét szerda este találták meg. A gyilkost a megye egész területén keresik, a halál pontos okainak megállapítása érdekében a holttestet felboncolják.