Ideiglenes megoldás

„Ideiglenes megoldásnak számít a tavaly decemberben elfogadott sürgősségi kormányrendelet, amely egy évig hosszabbítja meg a jogtalanul elvett földek visszaszolgáltatásának határidejét” – jelentette ki Tán­czos Barna, az RMDSZ Hargita megyei szenátora Bukarestben.

„Kelemen Hunor szövetségi elnök azt kérte tavaly ősszel a technokrata kormánytól, hogy egy sürgősségi rendelettel 2017. január 1-jéről 2020-ig hosszabbítsa meg a visszaszolgáltatások határidejét, azonban ezt csak 2018. január 1-jéig hosszabbították meg” – fogalmazott Tánczos.

Úgy értékelte, hogy a technokraták által szabott szűkös határidő miatt továbbra is fennáll a visszaállamosítás kockázata, veszélybe kerülhetnek azok a földterületek, amelyeket a gazdák már évek óta használnak, de még nem kaptak rájuk birtoklevelet.

„Emellett a 2013-as évi 165-ös számú törvény továbbra is tartalmaz ellentmondásos előírásokat, amelyekkel az RMDSZ nem ért egyet, a Cioloș-kormány ugyanis decemberi ülésén a határidő meghosszabbításán kívül a jogszabályban más módosításokat is eszközölt. Ezért Korodi Attila képviselővel továbbra is fenntartjuk az általunk 2016 szeptemberében beterjesztett törvénytervezetet, amelyben kérjük a földvisszaszolgáltatások határidejének 2025-ig történő meghosszabbítását. Ezt egyeztettük az Országos Kataszteri Hivatallal, tehát ez egy szakemberek által vállalt, reális határidő, amíg rendezni lehet a birtokviszonyokat” – hangsúlyozta a szenátor.

A sürgősségi rendelet értelmében ugyanis jövő év elejéig kell megoldani a visszaigénylési kérelmeket és a földterületek birtokba helyezését, ellenkező esetben a vissza nem szolgáltatott földterületek 2018. január 1. után az Országos Mezőgazdasági Földalapba kerülnek, amelyet az Állami Földalap kezel.