Munkaszüneti napok

Időben tervezzük meg a programot! Fotó: archív

Idéntől kettővel kevesebb napot dolgozunk, miután összesen tizennégy hivatalos szabadnapot kapnak az alkalmazottak: január 24-ét és június elsejét is hivatalos munkaszüneti nappá nyilvánították.

Legközelebb január 24-én, Moldva és Havasalföld egyesülésének napján lesz újabb szabadnap, amely keddre esik. Április 17-én, húsvéthétfőn, majd május elsején is hivatalos munkaszüneti nap lesz, illetve idéntől június elsejét , a nemzetközi gyermeknapot is azzá nyilvánították. Ez csütörtökre esik, és az eddigi gyakorlatból kiindulva minden valószínűség szerint szabadnappá fogják nyilvánítani a pénteket is, mivel június 4-én, vasárnap lesz valamennyi felekezet pünkösdje, és június 5-e, hétfő is munkaszüneti nap lesz. Nagyboldogasszony napja, augusztus 15-e, illetve november 30-a, Szent András napja is szabadnap, december elseje ugyancsak, illetve december 25-e és 26-a, karácsony első és másodnapja, illetve január elseje és másodika is hivatalos munkaszüneti nap.

A munkatörvénykönyv vonatkozó cikkelye szerint nem kötelező jellegű a munkaszüneti nap azokon a munkahelyeken, ahol a tevékenység természetéből adódóan nem állhat le a munka. Ezen egységek, illetve az egészségügyi alkalmazottaknak az elkövetkező harminc nap leforgása alatt kell egy szabadnapot biztosítani, amennyiben az nem lehetséges, külön ki kell fizetni a hivatalos munkaszüneti nappá nyilvánított napot.