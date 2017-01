Rövid hírek

Fellebbez a Nép Ügyvédje

A Nép Ügyvédje megfellebbezi ma az alkotmánybíróságon azt a törvényt, amely megtiltja, hogy a kormány tagja legyen olyan személy, akit jogerősen elítéltek. A 2001/90-es törvény a választási kampányban került a figyelem középpontjába, mivel ennek értelmében nem lehetett kormányfő Liviu Dragnea PSD-elnök, akit a referendum-ügyben jogerősen két év börtönre ítéltek. Már korábban is felmerült, hogy a kormány beiktatása után Victor Ciorbea az alkotmánybíróságra viszi ezt a törvényt. Amennyiben alkotmányellenesnek nyilvánítanák, egyes forgatókönyvek szerint Dragnea átvenné a kormány vezetését.



1,9 millió utas

Csaknem 1,9 millió utast szolgált ki 2016-ban a kolozsvári Avram Iancu nemzetközi repülőtér – mondta David Ciceo, az intézmény igazgatója tegnap. A légi kikötő mintegy 25 százalékkal növelte utasforgalmát a korábbi évhez képest, és megerősítette a bukaresti Henri Coanda Nemzetközi repülőtér mögötti második helyét a hazai repülőterek rangsorában. Az igazgató szerint 2017-ben további nagyarányú növekedés várható, és a kiszolgált utasok száma az év végén 2,7-3 millió között lesz. A kolozsvári repülőtér utasforgalmának növekedéséhez nagymértékben hozzájárult, hogy a Wizz Air légitársaság tavaly november közepétől Marosvásárhelyről Kolozsvárra helyezte át valamennyi járatát, a marosvásárhelyi repülőteret a kifutópálya rossz állapota miatt be kellett zárni.



Hátráljon a titkosszolgálat!

Az új parlamenti többségnek ki kell vonnia az igazságszolgáltatást a titkosszolgálatok befolyása alól – nyilatkozta kedden a szenátus elnöke, Călin Popescu-Tăriceanu. „Mindannyian azt tapasztaljuk, hogy az utóbbi időszakban az igazságszolgáltatás működése kívánnivalót hagy maga után. Ezt bizonyítja a rengeteg per, amelyet Románia elveszített az Emberi Jogok Európai Bíróságán. Nem tehetünk úgy, mintha nem látnánk ezt, nem seperhetjük a szemetet a szőnyeg alá. Intézkedéseket kell hozni, ezt a bírák szakmai egyesületei is kérték már. Egyértelműen szét kell választani a hatalmi ágakat, ki kell vonni az igazságszolgáltatást a titkosszolgálatok befolyása alól, erre a lépésre nagy szükség van” – fogalmazott.