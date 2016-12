Coletciv-per indul

Elrendelte tegnap a Bukaresti Törvényszék az elsőfokú tárgyalás elkezdését az úgynevezett Colectiv-perben, írja az Agerpres.

Az ügyben gondatlanságból elkövetett emberöléssel, testi sértéssel, valamint a biztonsági és munkavédelmi előírások be nem tartásával vádolják a fővárosi szórakozóhely három tulajdonosát, Alin George Anastasescut, Paul Ganceát és Costin Mincut. Ugyanebben az ügyben bíróság elé állították még a klubot lángra lobbantó tűzijátékot rendező pirotechnikai cég három képviselőjét, azaz Daniela Niţă tulajdonost, Cristian Niţă igazgatót és Viorel Zaharia pirotechnikust.

A Bukaresti Törvényszék elutasította tegnap a vádlottak által benyújtott fellebbezéseket, és fenntartotta a negyedik kerületi bíróság október 7-én hozott döntését, amely elrendelte az ügy alapfokú tárgyalásának elkezdését. A döntés jogerős.

A vádirat szerint a klub három tulajdonosának azért kell felelnie, mert a megengedettnél sokkal több személyt engedtek be a szórakozóhelyre, a helyiség pedig nem rendelkezett kellő számú vészkijárattal. A vádirat értelmében ugyanakkor annak ellenére engedélyeztek tűzijátékot a koncert alatt, hogy a falakat gyúlékony szigetelés borította. A tűzijátékot rendező pirotechnikai cég illetékeseit többek között azzal vádolják, hogy a Bulgáriából beszerzett pirotechnikai termékek használati utasítását nem fordíttatták le román nyelvre, márpedig a tájékoztatóból kiderült volna, hogy a tűzijátékokat kizárólag szabadtéri használatra szánták. Emellett a pirotechnikai eszközök felszerelésekor nem tartották be a romániai biztonsági előírásokat sem – áll még a vádiratban. A bukaresti Colectiv klubban 2015. október 31-én, a Goodbye To Gravity rockzenekar koncertje közben fellobbant tűz nyomán összesen 64 személy vesztette életét.