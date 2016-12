Rövid hírek

Újratárgyalás elutasítva

Elutasította tegnap a szenátus plénuma Klaus Iohannis államfőnek a 102 adójellegű illeték eltörléséről szóló törvény újratárgyalására vonatkozó javaslatát, és a kihirdetésre küldött formájában fogadta el a jogszabályt.



Új jelölt kell

Liviu Dragneának más személyt kell javasolnia a kormányfői tisztségre Sevil Shhaideh helyett, az RMDSZ támogató szavazata az újonnan javasolt jelölt személyétől függ – nyilatkozta az Agerpres hírügynökségnek tegnap Kelemen Hunor. Az RMDSZ szövetségi elnöke úgy fogalmazott: nem hinné, hogy Dragnea kétszer egymás után ugyanazt a kormányfőjelöltet nevezné meg, mert „ha egyszer már elutasították Sevil Shhaideh asszony személyét, akkor másodszor is el fogják.” Úgy vélekedett: nem kerül az Alkotmánybíróság elé a miniszterelnök kinevezésének kérdése. „Az államfőnek joga van igent is, nemet is mondani. Ha a Szociáldemokrata Pártnak több mint 50%-a lenne, akkor talán kicsit más lenne a helyzet, de amennyiben a jelölés nemzetbiztonsági kérdéseket vet fel, vagy a NATO-szövetségeseinkkel való viszonyunkat érinti, akkor mindenképpen változik a dolgok állása” – tette hozzá az RMDSZ vezetője.



Fagy és kevés hó

Az Országos Meteorológiai Intézet szerint a következő két hétben plusz 7 és mínusz 15 Celsius-fok közötti hőmérséklet-ingadozások lesznek. Az ország nagy részén ma csapadékra lehet számítani, hasonló időjárás várható január 2-a után is. Erdélyben, a Bánságban és a Körösvidéken mától fokozatosan lehűl az idő, szilveszter éjszakáján Erdély egyes vidékein –15 fokig is süllyedhet a hőmérséklet. Az új év első napjaiban enyhülés következik be, január 2-ától havazásra, majd január 8-a körül ismét lehűlésre kell számítani. Hegyvidéken nem kúszik fagypont fölé a hőmérő higanyszála ebben az időszakban.