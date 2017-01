Nyerjen lapunkkal!

Deák Gyula kanapéval és fogassal bővítette az otthonát

Nem is kérdés, hogy manapság, amikor az információ a legnagyobb érték, minden családban szükség van egy napilapra, amelyből a megye életéről, országos hírekről, kulturális eseményekről egyaránt tájékozódhat az ember, ugyanakkor ki is kapcsolódhat a szórakoztató tartalmaknak köszönhetően. A Székely Hírmondó mindezt nyújtja, sőt, néhány szerencsés háromszéki család számára még ennél is többet, ők ugyanis értékes nyereménnyel gazdagodnak az előfizetési akciók során, így a tavaly novemberi sorsoláson is.

Finom falatok az ünnepekre

Nem kellett a karácsonyi hús­ételeken gondolkodnia Préda Mária sepsiszentgyörgyi lakosnak, ugyanis előfizetési akciónk során ő nyerte a lemhényi Toro Impex által felajánlott 120 kilós, levágott disznót.

Préda Mária levágott disznót nyert a Toro Impex jóvoltából

Kérdésünkre elmondta: már azt is nyereménynek tartja, hogy ilyen áron ennyi színes információhoz hozzájuthat, de arra nem számított, hogy az előfizetési akció szerencséje neki kedvez. „Mindenképp örülök a nyereménynek, hiszen a közeledő ünnepekre pont jól jön a disznóhús, ami nem hiányozhat az ünnepi asztalról” – mondta néhány héttel ezelőtt, a nyeremény átvételekor.

Bútorvásárlást nyert

A kovásznai Deák Gyula régi előfizetője lapunknak, azt mondja, már maga sem emlékszik, hogy mikor rendelte meg az első Székely Hírmondót, azonban egy valamiben biztos: eddig még soha nem nyert az előfizetési akciók során. Legutóbb kedvezett neki a szerencse, ugyanis a kézdivásárhelyi Promobil jóvoltából 1500 lejes vásárlási utalvánnyal gazdagodott, amit le is vásárolt.

– Nem vagyunk már abban a korban, hogy új bútorokat vegyünk, de éltünk a lehetőséggel, és egy kanapét, valamint egy fogast szereztünk be a vásárlási utalványból – tájékoztatott a szerencsés nyertes.

Tavasszal üdülne

A hatolykai Kaján Imola rendszeres olvasója a Székely Hírmondónak, azt mondja, nincs olyan oldal a lapban, amit átugrana, mivel mindenhol találni olyan érdekességet, ami felkelti a figyelmét. Neki egy élményhétvégét hozott a szerencse, amit a bikfalvi Téglás panzióban (2 fő, 2 éjszaka, teljes ellátás, jakuzzi, szauna) tölthet el.

Kaján Imola testvérének ajándékozta a nyereményt

Mivel a testvérének, Kaján Gergelynek márciusban, a feleségének, Melindának februárban lesz a születésnapja, nekik ajándékozza nyereményét. Reméli, hogy a pár tavasszal már megy is az élményhétvégére.

Családban maradt

A zabolai György Katalin 2 főre szóló, pezsgős vacsorával egybekötött romantikus estet nyert (szállással) a sepsiszentgyörgyi Elenis panzióban. Értesüléseink szerint, mivel már nem abban a korban van, hogy szívesen élne ezzel a lehetőséggel, egy fiatalabb családtagnak adta a nyereményét.

Mosogatógépet nyert

Az ozsdolai Molnár Mária Beko mosogatógépet nyert előfizetési akciónk során, azonban úgy döntött, ezt az értékes ajándékot inkább a lányának, Bara Máriának adományozza.

Bara Mária mosogatógépet kapott Mikulásra

Kérdésünkre Bara Mária elmondta: Mikulásra kapta a mosogatógépet, aminek nagyon örül, ugyanis – bár a családban hárman vannak–, amikor megkezdődik a mezőgazdasági szezon, több személy után is kell mosogatnia, ezért a gép nagyon hasznos kelléke lesz a háztartásnak.

Borból nem volt hiány

A Vikk Katy Mátyás jóvoltából a baróti Hajdó Károly 50 liter borral teheti könnyebbé a hétköznapokat.

– Valójában az év végi, év eleji ünnepnapokra tartogattuk a nyereményt, ami jól fogott, hiszen nagy a család. Mi most ketten lakunk a férjemmel, de van négy fiúgyerme­künk, az ő családjaikkal is osztoztunk a boron. Én nem kóstoltam, de azt mondták, finom, jó bor volt – mondta felesége, Erzsike néni.

Hajdó Erzsike néni bizonyára szeret sütni-főzni, hiszen rendszeresen gyűjti a recepteket a Székely Hírmondóból

Ő intézi a Székely Hírmondó előfizetését is. Három hónapra szokta megrendelni lapunkat, amit azóta olvasnak férjével, hogy annak kiskönyvtár-sorozata elindult, épp csak a legelső kötet hiányzik belőle.

– A napi hírek érdekelnek a legjobban a lapból. De kivágom, és gyűjtöm belőle a recepteket is, némelyiket ki is próbálom – fűzte hozza.

Láncfűrész a jutalmuk

A barátosi Fazakas Rozáliának a veje – aki Sepsiszentgyörgyre jár be munkába – vette át a Saigon cég által felajánlott nyereményt, a téli hidegekben igencsak hasznosnak bizonyuló Husqvarna láncfűrészt. Az 57 éves hölgy érdeklődésünkre elmondta, amióta napilappá vált az újságunk, azóta hűséges előfizetője. Olvasáskor nem válogat, az első oldallal indít, és az utolsó betűig „megemészti”. „Picit furcsa volt, hogy 2017-re több fehér-fekete oldal jelent meg a Székely Hírmondóban, ám megszokjuk ezt is, eddig is volt ilyen” – jegyezte meg.

Fazakas Rozália veje veszi át a nyeremenyt

A láncfűrész az első nyereménye: a rádiós sorsolást hallgatva hallotta nevét, és másnap az újságot is fellapozta, hogy megbizonyosodjon. Kertes házban laknak, fával tüzelnek, ezért igencsak jól jön az ajándék. „Mindenki vegyen részt a Székely Hírmondó nyereményjátékán, hiszen előbb-utóbb nyer!” – tanácsolta az olvasóknak búcsúzásképpen.

A kovásznai, 53 éves Moldovai Judit eddig még semmilyen szerencsejátékon nem nyert, ez az első alkalom, hogy rámosolyog Fortuna, és máris egy láncfűrésszel gazdagodott.

Moldovai Judit és nyereménye

„A Székely Hírmondót több mint tíz éve olvasom, előfizetője vagyok, ám eddig elkerült a szerencse. Magánlakásban lakom, így jól jön a nyeremény, amelynek a férjem örül a legjobban” – mesélte viccelődve. A hölgy bevallása szerint minden cikket végigböngész, és semmit nem hiányol a lap összeállításában, semmin nem változtatna.

