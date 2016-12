Az évváltással járó felhajtás háromszékiek körében

Ilyenkor, az év utolsó napjához közeledve legtöbbünknek a szilveszter, de még inkább a következő esztendő jár a fejében. Van, aki mérleget készít a mögöttünk álló tizenkét hónapról, vagy éppen jövőt tervez; esetleg mindkettőt. Elvileg megteheti, idő lenne rá, ugyanis december 31-én tilos mosni, varrni, azaz bevarrni a tyúk fenekét, teregetni, seperni – kiseperni a szerencsét – vasalni, és más hasonlatos házi munkát végezni. Sokan arra is figyelnek, ne faljanak fel mindent mulatozáskor – gondolván, akkor semmiben sem fognak hiányt szenvedni az elkövetkezőkben.

Van, aki baromfit nem eszik újév napján, hogy „ne kaparja hátra a szerencsét” (ezzel szemben a disznó „előtúrja”), van, aki a haltól ódzkodik, mert azzal is „elúszhat” a szerencse. A régiek a lencsére esküsznek, mondván, sok pénzt hoz a házhoz, és vigyáznak arra is, hogy az év első napján ne vigyenek ki semmit, még a szemetet se a házból (ahová elsőként csak férfi léphet be), ne adjanak, és ne kérjenek kölcsön. És tartózkodnak a veszekedéstől is. Fiatal lányok a házilag gyúrt gombócba rejtett cetlit keresik, így tudakolván meg jövendőbeli párjuk nevét – ehhez képest ildomosabb már kora reggel friss vízben mosakodni, hogy egészségesek maradjanak! Közismert háromszéki személyiségeket faggattunk, ők miként viszonyulnak az évváltással járó felhajtáshoz.

Kérdéseink:

1. Melyik volt az eddigi legkalandosabb/legizgalmasabb szilvesztere?

2. Hol szilveszterezik idén?

3. Mit kedvel(ne) a legjobban a szilveszteri menüben?

4. Tartja-e magát valamilyen újévi szokáshoz, babonához?

5. Tesz-e most valamilyen újévi fogadalmat?

---

Debreczi Zsombor, volt román és magyar országos ökölvívó- és karatebajnok, a sepsiszentgyörgyi INdiVINO borstúdió tulajdonosa

1. A legemlékezetesebb az a 20 évvel ezelőtti szilveszter, amikor plusz 15 Celsius-fokban, illetőleg egy szál ingben sétáltunk a haverokkal Sepsiszentgyörgy főterén!

2. Az INdiVino borbár konyhájában.

3. Mindenképpen legyen vöröslencse-leves, mert kölyökkoromban is arra épült a szilveszteri menü.

4. Nem, de valójában nálam az óév nem szilveszterkor, hanem karácsony estéjén zárul. Akkor készítek egyféle mérleget, a karácsonyi csendben gondolok vissza az elmúlt esztendőre. Nem ragozom túl a történetet, nem lelkizek – ami el van rontva, az el van rontva. Nem rágódom rajta, hogy mi lett volna, ha… Becsukom az ajtót, és megyek tovább.

5. Nem.

Erdély András

Kelemen László, a Rara Avis Természetvédelmi Egyesület elnöke

1. A Rétyi-tónál volt egy nyaralónk, ahol nemcsak a hétvégéket töltötte a család, hanem ott is szilvesztereztünk. A gyerekeim még általános iskolások voltak. Január elsején már kora reggel a Nyírbe kalandoztunk. A friss hóban lépkedni egymagában nagy élményt jelentett, az izgalmat csak fokozta, amikor versenyre keltünk: ki látja meg az év első madarát? Egy nagytermetű uráli baglyot pillantottam meg, az egyik nyírfa ágán szundikált. Azt sem tudtam, hogyan forgolódjam, hogy valamelyik gyerekem már vegye észre! Ez a kis turpisságom most derül ki, amin majd egy nagyot nevetünk. Kedves emlékkép, amint a lányom a tacskót cipeli a térdig érő hóban, mert megfázott a kutya lába…

2. Otthon a családdal, legalábbis ebben reménykedem. A gyerekeim már megnőttek, a lányom fodrászszalonban dolgozik, a fiam elsőéves doktorandusz a kolozsvári Babeș-Bolyai Tudományegyetem Környezettudomány Karán. Megtörténhet, ők máshol szilvesztereznek, így akkor csak kettesben leszünk a feleségemmel, Idával.

3. A hagyományos disznótoros agyaslevest tormával.

4. Ha a pezsgőbontás, koccintás újévi szokás, akkor igen. Különben nem vagyok babonás.

5. Minden év végén az ember számadást végez. Tervezek, célokat tűzök ki, de nem teszek fogadalmat, azonban az év folyamán próbálom a kitűzött célokat megvalósítani, előtérbe helyezve Isten akaratát és vezetését életem minden területén.

Némethi Katalin

Kerezsi Csongor a legközismertebb háromszéki zenészek közé tartozik: basszusgitáron, nagybőgőn már számtalan stílusban, neves, nemzetközi művészek mellett is, méretes színpadokra lépve bizonyított, de a családias hangulatú táncházakban is közkedvelt előadó.

1. Fiatalon vidéken ünnepeltünk barátaimmal, amikor a boros flakon helyett a petróleummal töltött műanyagpalack akadt kézre. Ezt a „nemes nedűt” osztottam szét a barátaim körében, poharakba töltve, és persze jómagam is egyből felhörpintettem a részemet. Emlékszem, rengeteg fogpasztát ettünk utána, mivel irtó petróleumszagú volt a leheletünk, és nem mertünk cigire se rágyújtani. Amúgy „pezsgőtablettával” koccintom el az óévet, a pezsgőt nem szeretem.

2. Idén Déván, hogyan másképpen, mint színpadon, hangszerrel a kézben várom az új évet. Szilveszterkor mindig muzsikálok! Volt már olyan is, hogy síkesztyűben basszusgitároztam a hidegben: remélem, most erre nem kerül sor, és a basszusgitárosnak is jut hő-fúvó.

3. A díszítésre használt olívabogyótól a méretes disznócombig, mindent szívesen fogyasztok.

4. Nem megyek át adóssággal az új évbe.

5. Nem.

Tinca Teddy

Mezei Gabriella kovásznai profi ökölvívó

1. A legizgalmasabb szilveszterek közé azokat sorolhatom, amelyeket a családommal töltöttem.

2. December 29-én Budapesten lesz egy mérkőzésem, így a magyar fővárosban búcsúzom el az óévtől.

3. Minden hagyományos ételt meg szoktam kóstolni, kedvencem a félig főtt borjúhús. Újévet követően viszont idén nem lesz részem nagy ünnepi lakomákban, mert 56-ról 54 kilóra kell csökkentenem a testsúlyomat.

4. Nem foglalkozom az újévi babonákkal, szokásokkal.

5. Az újévi fogadalmam is összefügg a sportolással. Azért fogok edzeni és harcolni, hogy 2017 végére világbajnoki címet nyerjek el. Jelenleg a világranglista 33. helyén vagyok a súlycsoportomban, közel 200 lány körében. Úgy gondolom, ez nagy teljesítmény ennyi idő alatt, viszont nem részegít meg egy győzelem. Addig fogok törekedni, amíg dobogós nem leszek!

Szőke Zsuzsa

Kátai Jocó fotós, zenész

1. 2012-ben történt, még a Transylmania zenekarban doboltam. Székelyudvarhelyen koncerteztünk szilveszter éjjelén, amit élőben közvetített a Duna tévé. Na, utána volt „ereszd el a hajamat”! Csináltunk pár őrültséget…

2. Fotós barátainkkal és családjainkkal szilveszterezünk, a Datki családdal ez 2–3 nap „szakmázást” jelent. Nem áll meg az élet ilyenkor sem.

3. Mindenevő vagyok, azt kedvelem, amit elém tesznek.

4. Nem vagyok babonás.

5. Nem szoktam semmilyen újévi fogadalmat tenni. Kívánságaim természetesen vannak: legyek egészséges a családommal, barátommal, ismerőseimmel egyetemben, és hogy a szakmámban még jobb legyek.

Daczó H. Barna

Fekete Lovas Zsoltot a Tamási Áron Színház színészeként, de talán még inkább a Maskara dubegyüttes ütőhangszereseként tartja számon Sepsiszentgyörgy alternatív zenei megoldásokat kedvelő közönsége. Az idei évben messze kitolta eddigi határait, és az Aranyélet című magyar akciófilm-sorozat második évadában egy cigány maffiózó alakját formálja meg. Bár a figura sötét, a perspektívák világosak, a színészhez úgy passzolt a karakter, mit kézre a kesztyű, és további filmszerepeket is elvállalna.

1. A legizgalmasabb szilveszterem 2011 végén volt Kézdivásárhelyen. (Akkor még ott voltam a városi színház egyetlen főállású színészeként, gyakorlatilag én voltam A társulat. A feleségemmel elhatároztuk, a világ ivászatának és az előző évek orbitális bulijainak ellensúlyt tartunk, és kettesben – illetve hármasban, hiszen éppen gyermekünket vártuk – teázgatva fogadjuk az új évet. Nagyon meghitt pillanatok voltak...

2. 21. századi Flintstone-reinkarnációk vagyunk, de akkor is nagy öröm saját szalmabála-házunkban szilveszterezni családi-baráti körben.

3. A feleségem rászoktatott a gemajra, ez egy barnarizsből és sokféle (párolt?) zöldségből álló keleti (indiai? kínai? japán?) étel. Négy órán át főzik, és sörélesztővel megszórva eszik, a zen templomokban mindig ez a reggeli. Nekem nagyon ízlik, de emellett szeretnék szusit, lencsét és halat. A szusi felől azonban az aranyhalat is meg kellene kérdezni, akkor nagyobb eséllyel ott szerepelne a szilveszteri asztalon.

4. Ha édesanyámhoz megyünk, akkor férfi lépi át először a küszöböt, ez szerencsét hoz a háziakra, és rizset szórunk a küszöb átlépésekor, hogy bőséget vigyünk a házba.

5. Újévi fogadalmat nem teszek, házunk és éle­tünk aktuális minimalista díszletei között most éppen a felesleges kacatoktól igyekezünk megszabadulni, többek közt a ránk diktált szokásoktól is. Ha csak egy kicsit figyelmesek az emberek, észrevehetik, miként verik át önmagukat minden évben az újévi fogadalmakkal.

Bodor Tünde

Lung László Zsolt színész, a kézdivásárhelyi Vigadó igazgatója

1. Lassan 15 éve nekem inkább a munkáról szól, így minden évben volt/van elég kaland és izgalom. Pár évvel ezelőtt, amikor 1 óra után egy olyan helyszínen léptünk fel, ahol már senki nem volt ránk kíváncsi, az elég izgalmas 50 percre sikeredett. Kalandnak épp elég is volt arra az éjszakára!

2. Este bemutatóm van a színházban, utána egy Open Stage-fellépéssel folytatom Sepsiszentgyörgyön.

3. Bármit, csak ne hús legyen!

4. Nem hiszek a babonákban, távol tartom magamat tőlük. Az elmúlt pár esztendőben egy 21 napos böjttel kezdtem az évet, de ennyi, semmi több.

5. Igen, de nem viszem túlzásba!

Farkas Imola

Hadnagy Attila labdarúgó, a Sepsi OSK csapatkapitánya, a II. liga jelenlegi gólkirálya

1. Nagyon belevaló, vicces és összeszokott társaság a miénk, ezért minden alkalommal adódnak olyan történetek, amelyeken sokáig derülünk, a közös szánkózások például felejthetetlenek.

2. Évek óta szűk baráti körben, családostul búcsúztatjuk az óévet. Hol vendéglőben, hol magánházban ér minket az újév, idén magánházban fogjuk megünnepelni 2017 beköszöntét.

3. A zsíros ételekért nem vagyok oda, de természetesen egyszer-kétszer eszem a finom töltött káposztából, de leginkább az újévi jó borjútokány híve vagyok.

4. Éjfélkor mindig elénekeljük közösen a magyar és a székely himnuszt, elimádkozzuk a Miatyánkot és az Üdvözlégyet, majd a magyar idő szerinti éjfélkor ugyanezt megismételjük.

5. Nem vagyok babonás, én a Jóistenben hiszek, ezért újévi fogadalmat sem szoktam tenni, úgyis jön az magától, amit meg kell tennem.

Bartha Zsófia

Szabó Jenő a megye leghíresebb búvárja, akiről néhány éve a Discovery Channel dokumentumfilmet forgatott, de részt vett Callatis elveszett város feltárásában, és tagja volt a híres Jacques Ives Cousteau kapitány expedíciójának is. Expedíciókat vezet, búvárokat és búvároktatókat képez, tankönyvet írt, tanított siketnémákat víz alatt beszélni, ipari búvárkodással is foglalkozik.

1. Egy alkalommal Egyiptomban szilvesztereztünk, és az óévet merüléssel búcsúztattuk. Ennek a búvárszilveszternek teljesen más volt a hangulata, mint amit itthon megszoktunk, de jobban szeretem az itthoni hideget és a havat.

2. Idén a családommal Magyarországon ünnepeltük a karácsonyt, és ott is szilveszterezünk.

3. A szilveszteri menüből számomra nem hiányozhat a töltött káposzta és a kocsonya, de szeretem az édességeket is. Természetesen buli után, újév napján elmaradhatatlan a jó, savanyú káposztaléleves.

4. Nem vagyok babonás, és nem tartom magam semmiféle újévi szokáshoz.

5. A fogadalmakat hosszú távon kell valóra váltani, így ha valamilyen fogadalmat teszek, azt nem szilveszterkor szoktam.

Kovács Zsolt

Dr. Pozsony Ferenc néprajzkutató, a Zabolai Csángó Néprajzi Múzeum alapítója

1. Még a rendszerváltozás előtt, a Trabantommal sikeresen átszánkáztam az Ojtozi hágón, majd utána a Szeret menti csángó falvakban töltöttem az évfordulót, ahol az utcán különböző újévi maszkos, köszöntő szokásokat, a hejgetést és az ekehúzást fényképeztem. Egyszer csak egy jól öltözött, nyakkendős „úriember” határozott hangon kérte irataimat, de a vidám lujzikalagori asszonyok mindezt másképp gondolták. Bátran és gyorsan körülvették, minden porcikáját „megtapogatták”, közben pedig engem egy közeli családi házba hívtak, ahol bőségesen megetettek és megitattak.

2. A Kolozsvárral szomszédos Szászfenesen, otthonos térben, barátainkkal együtt töltjük az évfordulót.

3. Rendszerint olyan ételeket, amelyektől még újév első napján is jól érzem magam. Kedvelem az erdélyi, háromszéki „sűrű” leveseket, valamint a különböző pityókás ételeket füstölt kolbásszal és savanyított zöldségekkel.

4. Szeretem, ha az év első napján elsőként férfi lép be lakásunkba, köszönteni. Nem tartom szerencsés jelnek, ha közvetlenül éjfél és himnusz után első ízben nők hívnak fel telefonon.

5. Kettőt is. Először is igyekszem minél többet tartózkodni Háromszéken, a 87. évét csakhamar betöltő édesanyámnál, Zabolán. Másodsorban pedig igyekszem befejezni a székelyföldi magyar népi kultúráról tervezett tanulmánykötetem.

Nagy Szabolcs Attila