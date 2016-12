Az élmény a legtartósabb ajándék

A cikkhez kapcsolodó képek:

Biztos vagyok benne, hogy sokan számba vették karácsony után, mi mindenre nincs szükségük abból, ami a fa alá kerül. Tárgyak torlódnak, már sok mindenből van eggyel, kettővel több a kelleténél, pedig mennyivel jobb volna időt kapni ahhoz, hogy a barátokkal, ismerősökkel töltsünk gondmentes perceket. A legújabb iphone, táblagép csak akkor töltheti be igazi küldetését, ha eszköze a feltöltődésnek: jó zenével kíséri a kocogást, vagy csodálatos fotókat csinálunk emlékezetes perceinkről. Például azokról, amelyet családi körben töltünk el a zernyesti dinóparkban, és eljátsszuk, hogy átléptünk az időkapun és az aszteroida, amelyik 65 millió évvel ezelőtt a dinók kipusztulását okozta, még messze az égen vágtat pályáján…

A park működtetői ezer módját kínálják a tartalmas, szórakoztató kikapcsolódásnak. Az, hogy az 50 életnagyságú dinóról megtudjuk a legfontosabbakat, és meg is tapogathatjuk őket, csak egy a sok lehetőség közül, de ehhez hozzá kell tenni, hogy a gyermek a séta végén le is vizsgázhat kényszermentesen szerzett tudományából, és amennyiben legalább a kérdések felére helyes választ ad, oklevéllel és jelvénnyel bocsátják haza. Hogy jól megérdemelt jutalmát átvehesse, még egy próbát ki kell állnia, mert a díjátadó helye egy fára épített házikó. De be lehet ülni a 9D-s moziba (a jegy ára 10 lej), és átadni magunkat a kalandnak, érezni a süvítő szelet, a permetező esőt, igazi dzsungel- vagy sivatag-élményt nyújtva.

A rozsnyói dinók között kalandpark is helyet kapott, de ehhez ütni kell a mércét, azaz az adrenalin-vadászoknak legalább 130 centi magasaknak kell lenniük ahhoz, hogy bizonyíthassák minden körülmények között életrevalóságukat, majd egy laza lecsúszással a tiroli-pályán megérkezzenek a valóság talajára (10 lej). Adott a lehetőség, hogy paleontológusokként is brillírozzanak, bizonyítsák tudásukat a kőzetfajták felismerésével, az ősleletek beazonosításával a fára épített házikókban. Élet a jégen címmel állandó kiállítást is megtekinthetnek arról, hogyha új jégkorszak jönne, hogyan kell túlélni. Vagy ha netán déli-sarki expedíció szerepelne a nagy életcélok között…

De lássuk, kik kovácsolták össze szerencséjüket az elmúlt hónapban:

A novemberi nyereményjáték nyertese a kézdiszentléleki általános iskola, illetve Finna Mónika osztályfőnök V. osztálya, amelyik addig házalt, amíg 2443 kivágott szelvényt gyűjtött össze lapunkból.

„Köszönjük, hogy megnyerhettük ezt a kirándulást! Nagyon sokat dolgoztunk, hogy minél több szelvényt gyűjtsünk össze. A múlt hónaphoz képest jobban szervezkedtünk, így sikerült most megnyerni. Ez a kirándulás nagyon jó lesz!” – írta Barbara, a nyertes csapat tagja. – „Nagyon jó volt gyűjteni. Szerettem, amikor házalni mentünk a szelvényekért, de amikor meghallottam, hogy megnyertük, azt sem tudtam, hová fussak örömemben. Nagyon jó volt az a pillanat”.

Azóta ők megjárták magukat a parkban, a szerkesztőség pedig kapott egy levelet, amit szívesen kitenne az ablakba, ha élne még ez a régi szokás. De itt megmutatjuk:

„Köszönöm a lehetőséget, nagyon díjazom a dinószelvények gyűjtésének ötletét, hiszen ezáltal én is megtudtam, hogy mennyi mindent ki lehet hozni az osztályomból. Még összetartóbb csapat lettünk, sok-sok pozitív élménnyel töltődtünk. Egy életre szóló emlék marad mindenkinek. Kívánok kitartást munkájukban, és még sok-sok ilyen zseniális ötlet kitervelését.” – írta Finna Mónika osztályfőnök.

Már nagy izgalommal készülődnek Dinóra fel! játékunk de­cemberi nyertesei is, a csernátoni Végh Antal Általános Iskola diákjai. Ők Pakó István tanító vezetésével fognak kalandozni, minekutána 1200 szelvény birtokosainak tudják magukat.

A nagy érdeklődésre, lelkesedésre és gyűjtő buzgalomra való tekintettel a dinópark egy extra jutalmat is felajánlott, és a havi nyerteseken kívül az összes, játékba beszálló osztály közül soron kívül kisorsolt még egyet, akinek jutalma szintén egy dinóparkbeli kirándulás: osztozunk Dali Judit tanítónő IV. B osztályos diákjai örömében a Mikes Kelemen Líceumból. Gratulálunk neki, és reméljük, hogy elvárásaiknak megfelelően emlékezetes, élmény dús órákat töltenek majd a hüllők között.

A Dinópark minden vendégét nagy izgalommal várja, és igyekszik újabb és újabb meglepetésekkel, attrakciókkal szolgálni a teljes kikapcsolódást.

A felhőtlen örömhöz ajánljuk, hogy egy jó recés talpú bakanccsal jöjjenek, így télidőben ez megmenthet a kéz- és lábtöréstől is.

A szórakoztató park 9.30-tól 20 óráig látogatható.

Egy felnőttjegy ára 28 lej, a gyerekjegyé 22, 3 éven aluliak számára ingyenes. Bővebb tájékoztatás a 0368 808 805-ös telefonszámon vagy az info@dinoparc.ro, www.dinoparc.ro, Facebook: Dino parc Rasnov oldalakon.