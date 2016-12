Szilveszteri ízkavalkád

Ünnepi díszben a baróti Party Pub vendéglő. Várják a szilveszterezőket

Az év végét, aki csak teheti, méltó módon búcsúztatja, a bőséges étel- és italkínálatnak nehéz ilyenkor ellenállni, és talán nem is kell. Arra voltunk kíváncsiak, hogy Háromszéken a „szakmabeliek”, azaz a vendéglők milyen fogásokkal várják azokat, akik úgy döntenek, ott üdvözlik 2017-et.

A Szent György Palotában Kovács Gábor Áron séf újévköszöntő buliján feledkezhetnek meg a háromszázvalahány munkanap nyűgéről: négyfogásos különleges menüsorral és all inclusive szolgáltatással várják a vendégeket. Nemcsak zene lesz a Trend5 zenekar jóvoltából, hanem a Székely Land (Open Stage) is hozza humorát.

Nehéz extrákat szemelgetnünk a menüből, hiszen mindegyik különleges ünnepi étek: az érlelt füstölt bélszín, a fekete szezámos vörös tonhal, a fafülgombás kevert saláta vagy a rozmaringos–gombás sertéstekercs csak megágyaz a fő­ételeknek, vagyis a grillezett jércemellnek (mozzarellás–bazsalikomos krumplipogácsával és mustáros vinegarkrémmel) és a pácolt ropogós malactarjaroládnak (céklás krumplipürével és tormahabbal). Egyébként pedig korlátlanul fogyaszthatnak röviditalokból, válogatott borokból és alkoholmentes italokból – személyenként 330 lejes áron.

Egész éjjel svédasztal

A Korzó Irish Pubban Sinka Levente zenél, a benevezők svédasztalról válogathatnak az egész este folyamán, amelyen a székely húsos falatok (véres-májas, sonka tormával, sült kolbász, tepertő) és a hozzájuk való savanyúság mellett karfiolkrokettet, vinettasalátát, lencsefőzeléket is találnak, és ezt elnyomtathatják tehéntúrós gombóccal, tiramisuval, diós–mákos kaláccsal vagy sokféle gyümölccsel. Ez 189 lejt kóstál.

A szentgyörgyi Park vendéglőben Tóth Endre, a közismert mesterszakács működik közre az ételköltemények megalkotásában. Addig étvágyhozónak: (többek között) lesz portói kacsamájpástétom vaníliás áfonyamártással, füstölt csülök remoulademártással, füstölt sertésbélszín medvehagymás sajtkrémmel és kapribogyóval, királyrákollók pánkómorzsával, fügén pihentetett töltött hátszín, glazírozott vajas borjúsült, illetve desszertként somlói galuska és többféle sütemény. Este 8-tól kezdődik a szilveszteri műsor, amelynek lényegét, a jó zenét Opra Mónika és együttese szolgáltatja, 269 lej/fő a részvételi díj.

Krumplileves és lucskos után sci-finek tűnnek a rendkívüli fogások

A Kolcza vendéglő újévi szerencsehozó bőségtálán csontozott malacsülttel, házi szalámival, pisztráng­ikrával, szarvasgombás libamájpástétommal és további gasztrogóbéságokkal találkozhatnak, de a vacsora kulináris fénypontját a harcsapaprikás képezi túrós csuszával, illetve a ropogós rozé libasült petrezselymes nudlival és vörösáfonyás–vajas almával. A szilveszteri zsongás a marosvásárhelyi Autostop együttes dallamaira történik majd, a belépő 280 lej. (Csak a rend kedvéért említjük meg, hogy az Óriáspince vendéglőben is lesz szilveszteri mulatság, de minden hely foglalt már, a Sugás vendéglőben pedig céges rendezvényt tartanak – ezzel pedig ki is merítettük a szentgyörgyi kínálatot.)

A legdrágább is elkelt

Kovásznán a vendéglátók nem igazán álltak elő szilveszteri csomaggal. A Turist vendéglőnél azért nem készülnek ilyesmivel, mert eleve lefoglalták. A Ca la mama acasă (Otthonos ízek) éttermet is lefoglalta egy magánszemély. A városban működő FiFi kávézóban már tavaly is akartak szilveszteri bulit szervezni, lett is volna rá igény, azonban akárcsak akkor, idén is úgy döntöttek, kihagyják a lehetőséget, mivel ételt nem szolgálhatnak fel kávézóban.

A kovásznai Crama vendéglőben svédasztal, open bár és elektronikus zene várja az érdeklődőket

A Crama vendéglőben érdeklődésünkkor még nem tudták, lesz-e szilveszteri kínálatuk, Domokos Norbert tulajdonos mindezt az érdeklődőktől tette függővé. Svéd­asztalos menüt, open bart és lemezlovas által játszott elektronikus zenét képzelt el, mindezt nőknek 120, férfiaknak 150 lejért.

A négycsillagos Clermont szállóban viszont már mindent hely elkelt szilveszterre, annak ellenére, hogy a december 31-re és január 1-re szóló csomag személyenként 2295 lejtől kezdődött. Amúgy ezért a pénzért szauna-, jakuzzi- és medencehasználat, ünnepi vacsora, open bar, villásreggeli, tábortűz melletti barbeque, szórakoztató műsor dukál a vendégnek.

Már 100 lejért is

Baróton a Party Pub személyenként 100 lejért kínál szilveszteri menüt, minden helyet lefoglaltak. Előételt, majd főételként panírozott csirkemellet, sertéstarját, melléje krumplipürét, savanyúságot szolgálnak fel, továbbá töltött káposztát füstölt csülökkel, házi kenyérrel, tejföllel. Desszertet is tartalmaz a menü. Az árban 50 ml Alexandrion konyak, ásványvíz, üdítő, minőségi fehér bor (utóbbiakból az elfogyasztható mennyiség nincs korlátozva), pezsgő és két kávé is szerepel. Az élő zenét a vargyasi Máthé Gyula biztosítja.

A baróti Rózsa étterem is szervez év végi mulatságot

A baróti Rózsa vendéglőben előételt, majd főételként füstölt oldalast, házi füstölt kolbászt, csülköt szolgálnak fel köménymagos sült krumplival, vörös dinsztelt káposztával és lencsefőzelékkel. Később növendékpörkölt lesz nokedlivel, vegyes savanyúsággal, utána desszertet kínálnak. A személyenként 110 lejes ár magába foglal 50 ml Alexandrion konyakot, négy személynek egy liter bort, üdítőt (2,5 liter nyolc személynek), ásványvizet, pezsgőt, kávét igény szerint. Tombolahúzás is lesz: öt tortát, italokat, kávét lehet majd nyerni az 5 lejes jegyekkel. Az élő zenés mulatság este nyolckor kezdődik.

Falut is választhatnak!

Kézdivásárhelyen a Székely vendéglőben ebben az évben nem szerveznek szilveszteri rendezvényt, a dolgozóknak szabadnapokat adnak, a Jazz Bistro sem készült szilveszteri bulival. A Bujdosóban 160 lejt kóstál az ünnepi menü, a bálványosi Grand Hotelben pedig a rendelkezésre álló friss alapanyagokra építve, rugalmasan építik fel a menüsorokat (itt egyébként hetekkel ezelőtt betelt már minden hely, a többnapos csomag borsos ára ellenére vonzónak bizonyult).

Aki szereti a falusias hangulatú mulatságokat, még jelentkezhet a torjai kultúrotthonban tartandó szilveszterezésre. A személyenkénti 100 lejes részvételi díj (gyerekeknek 35 lej) magába foglalja a háromfogásos menüsort, emellett élő zene és tűzijáték szórakoztatja a nagyérdeműt. Előzetesen a 0744.380.000-ás telefonszámon lehet jelentkezni.

SzH-összeállítás