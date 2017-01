Megerősíteni a közösséget

A politikusok felelőssége éppen az, hogy a polgárok reményeit valódi cselekvési programra váltsák Fotó: Vargyasi Levente

A legfontosabb feladat egy szellemi erőtér létrehozása, megerősítése, amely lehetővé teszi a tényleges fejlesztési tervek kidolgozását és megvalósítását – ez derül ki a Tamás Sándorral folytatott év eleji beszélgetésből. A megyei tanácselnököt hét kérdéssel kerestük meg.

– Mit hozott a Magyar Polgári Párttal való összefogás?

– Sokadszor bebizonyosodott, hogy az összefogás a székelyföldi magyarság számára jobb eredményt hoz, mint az egymásnak feszülés. Számokban: 2016-ban 25 százalékkal többen szavaztak az összefogás listájára, mint 2012-ben, és 42 százalékkal többen, mint 2008-ban. Úgy éreztük most, hogy az emberek nem fogcsikorgatva, hanem a jövőbe vetett hittel támogatnak. A politikusok felelőssége éppen az, hogy ezt a reményt váltsák valódi cselekvési programra.

– Melyik három megvalósítást emelné ki az elmúlt esztendőből?

– Nehéz ezt így megfogalmazni, mert az út-, híd-, kórházépítés nem egy esemény, hanem egy folyamat. A legfontosabbként talán nem is ezeket, hanem a kézdiszéki tejszövetkezet létrehozását emelném ki, mert az elsősorban egy közösségszervező projekt, amelynek gazdasági haszna van. Most háromezer, nyáron kilencezer liter tejet gyűjt be. A következő lépésben a Kovászna és Hargita megyei hasonló központokat egy közös székelyföldi márka alá vonjuk. Hasonlóan fontos, hogy az elmúlt 2–3 évben a 263 kilométer megyei útnak több mint felét leaszfaltoztuk. Építettünk Nagyajtánál egy 110 méter hosszú betonhidat. Emellett: tíz év építőtelepi hangulat után talpra állítottuk a megyei kórházat.

– Mi volt a három kudarc?

– A legjobban az fáj az embernek, hogy a közbeszerzési törvények teljesen kiszámíthatatlanná teszik a tevékenységet. Így évekig húzódott az illyefalvi út feljavítása, és megtippelni sem lehet, hogy mikor kezdhetünk hozzá az ugyancsak évek óta húzódó Maksa–Lécfalva–Cófalva közötti útnak. Ugyanígy fáj, hogy öt éve kétmillió lejre jóhiszeműen szerződést kötöttünk a művelődési minisztériummal a képtár felújítására. A munkálatok 85 százalékának elvégzése után a kivitelező medgyesi cég, szó szerint, eltűnt, nekünk pedig a minisztérium egy egyoldalas jegyzőkönyvvel visszaadta az épületet. Ott állunk, ahol a part szakad: egy lejt sem tudunk rákölteni, amíg egészen pontos helyzetfelmérést nem végez, természetesen jó pénzért, egy másik cég. Továbbá: húszmillió eurós beruházással felépítettük a lécfalvi hulladéklerakó és -feldolgozó üzemet. A romániai jogszabályok nem engedik, hogy egy 100%-ban önkormányzati tulajdonban lévő céggel működtessük. Ne kérdezze, mikorra érünk a hivatalos eljárás végére, mert ez egyelőre Románia másik 35 hasonló lerakója közül egyiknek sem sikerült.

– Nevezzen meg három tényleges célt, amit az idén megvalósítanak!

– Június 30-ig elkészítjük az illyefalvi utat. Karácsonyig szeretnénk felépíteni a kommandói iskola udvarán egy 60 férőhelyes, hárommargarétás szálláshelyet és legalább elkezdeni az iskola újraépítését. A harmadikat nem lehet naphoz kötni, de talán a legfontosabb: céltudatos közösségépítésbe fogunk. Egy önkormányzati vezető szerepe nem korlátozódhat arra, hogy a település, vagy a megye ügyintézője legyen. Azt tapasztaltuk, hogy a kilencvenes évek elejének fellángolása után, a kétezres évek elejétől a kulturális hátország „megvékonyodott”, a közösség szellemi vezetői eltávolodtak a politikától, és ez nincs jól. Egy közösséget nem csak a politikát mesterségként űzők kell megjelenítsenek, hanem szellemi műhelyek, kultúrkörök vezetői (írók, művészek, tanárok, lelkészek is), amelyekből a társadalom felépül, és e két kategória együttes munkája viheti előre a közösséget. Feltett célunk, hogy visszanyerjük őket erre a tevékenységre.

– Milyen támogatásra számít Bukaresttől?

– Tisztázzuk: az erdélyi magyarságnak érdekei vannak, és ennek megvalósításáért együttműködik a román pártokkal, anélkül, hogy bármelyikbe „szerelmes” lenne. Ez nem csak pénz-, hanem politikai kérdés is. Elég erősek vagyunk, hogy megakadályozzunk egy esetleges területi átrendezést, és ahhoz is, hogy jogainkat bővítsük, településeinket fejlesszük.

– Miért kerülik el a befektetők Háromszéket, és miért alacsonyak a fizetések?

– A kérdésben rejlő állítás nem igaz, hiszen Kovászna megye az elmúlt 6–8 évben, a megyék sorrendjében 26 helyet javított országos szinten a foglalkoztatottság tekintetében. Évente 400–500 új munkahelyet hoztak létre régebbi, vagy újonnan létrejött vállalatok. A valós munkanélküliség, ha a roma közösséget leszámítjuk, két–három százalékos. Csak a 15 készruhagyár több mint 9 ezer embert foglalkoztat.

– Az önök közreműködésével jött a Schweighofer. Azt szidják, rendesen.

– Nézze, érzelmi kérdésekre nem lehet racionális választ adni. Ha a Schweighofer, aminek a szászsebesi gyárába egyébként korábban is évente több százezer köbméter rönköt vittek Székelyföldről, 20 kilométerrel arrébb épít gyárat, ugyanitt lennénk, csak nem tőlünk alkalmazná az embereket, nem a Kovászna megyei intézményeket támogatná, nem itt fizetne adót. Ma több mint 450 embernek ad munkát a mi megyénkben, úgy, hogy a feldolgozandó fenyőfa nagyon nagy részét máshonnan, sőt más országból hozza ide. Visszatérve: nem munkahely nincs, hanem a bérek alacsonyak. De a munkahelyteremtésnek kellett az első lépésnek lennie.

– Mert nagy hozzáadott értéket termelni tudó, képzett munkaerő van?

– Nincs elég, és talán innen kell kezdeni a fejlesztést. Tudom, hogy ez nagyon fontos, és nagyon sok embert foglalkoztat. Minden jóhiszemű kritikát megfogadunk, és minden szakmailag megindokolt elképzelést szívesen veszünk.

– A turizmus jelenleg a megye bevételének kevesebb mint két százalékát teszi ki. Ebből akarunk megélni?

– Ne innen közelítsünk, hanem onnan, hogy tíz év alatt megduplázódott a Háromszékre látogató turisták száma. Tavaly 100 ezer látogató 500 ezer vendégéjszakát töltött itt. Nem elég, de az irány jó. A gond az, hogy van olyan községközpont, ahol egyetlen kereskedelmi szálláshely sincs. A másik gond az, hogy nem vesszük tudomásul, hogy a megyébe látogató turisták 90 százaléka román. A turisztikában dolgozó cégek egyszerűen nincsenek felkészülve arra, hogy saját, autentikus értékeinket, gasztronómiai, kulturális kincseinket a román turistáknak eladják. Ezeket a magánszektornak kell megoldania. Ami a megyei tanács dolga: rendbe tettük a kezelőközpontokat és az ezekhez vezető utakat, kialakítottuk a borvizek útját, képezzük a szakembereket, és fővárosi román újságírókat, bloggereket hívunk meg, hogy Háromszékről, Székelyföldről írjanak.

– A lakosság jelentős része mezőgazdaságból él. Talán több figyelmet érdemelne a terület…

– A mezőgazdaság fejlesztése nem hatásköre a megyei tanácsnak, viszont önként vállalt feladatként dolgozunk érte. Létrehoztuk az AgroSic Szövetséget, amely a helyi gazdaegyesületeket segíti. Többek között gyümölcsprést, mérlegházat, silózó gépet vásároltunk a helyi egyesületeknek, de támogattunk legelőfelmérést, öntözőrendszer-tervezést és minden olyan projektet, amely elősegíti a helyi önszerveződést. A két legfontosabb és legnagyobb összegű támogatást az illyefalvi sajtgyárnak és a Kézdi Lacto Szövetkezetnek adtunk.

Erdély András