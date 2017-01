Télen is jó a szauna

Orbaiszék egyetlen szaunája, a székelypetőfalvi népi feredő télen is várja azokat, akik pénztárcabarát, kellemes környezetben pihennének. A falu végén található, fából készült, finn stílusú szaunában való lazulás mellett lehetőség van a szabadtéri fürdőkád használatára is, amelyben rendhagyó módon melegítik a vizet: tüzet raknak alá. Both László, a szauna gondnoka kérdésünkre elmondta, nem csak a nyár folyamán, hanem télen is érkeznek vendégek a 15 férőhelyes szaunába. Az üdüléshez mindössze a helyi önkormányzat által biztosított tűzifát kell megfizetni (5 lej). Érdeklődni a 0757.528.887-es telefonszámon lehet.