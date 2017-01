Jó évet zárt az önkormányzat

Fejér Levente: 1250 tonna tört kővel szórták meg az utakat

A zabolai önkormányzat sikeres évet tudhat maga mögött, ugyanis több tervet is sikerült megvalósítaniuk, és idén folytatnák a község fejlesztését, szépítését célzó munkálatokat – derül ki Fejér Levente polgármester évértékelőjéből.

– Melyek az elmúlt év legjelentősebb beruházásai?

– Mindenekelőtt a községben levő művelődési házak rendbetételét említeném meg. A pávai művelődési házba központi fűtést szereltünk, és kicseréltük a bútorzatot: új asztalokat, székeket szereztünk be. A szörcsei kultúrotthonba is központi fűtést szereltünk, és felújítottuk a padlózatot, a zabolai 2-es számú kultúrotthonban ugyancsak asztalokat és székeket cseréltünk újakra. Jelenleg zajlik a zabolai központi művelődési ház padlózatának cseréje, továbbá folyamatban van a zabolai központi művelődési ház korszerűsítését célzó hang- és fénytechnikai eszközök közbeszerzése. Amennyiben sikerrel járunk, egy modern, jól felszerelt művelődési házat tudhat majd magáénak a község. Megjegyezném, hogy közbeszerzés útján az elmúlt időszakban sikerült egy Dacia Dustert vásárolnunk a polgármesteri hivatalnak, valamint egy talajmegmunkáló gépre szerelhető sánckaszálót is. A továbbiakban egy földgyalut is beszereznénk.

– Milyen infrastrukturális fejlesztések történtek tavaly?

– Szörcse szélén 450 méteren leaszfaltoztuk az utat, továbbá az év folyamán összesen 1250 tonna tört követ szórtunk a község útjaira. A zabolai Felszegben egy kilométeren aszfaltoztunk volna, azonban ez egyelőre meghiúsult, ugyanis a magasfeszültségű vezetékek éppen ott húzódnak végig, és a szükséges papírmunka miatt elhúzódott a munkálat, de bízunk benne, hogy idén megvalósíthatjuk ezt a tervet. Szintén bürokratikus okokból, a közbeszerzési törvény megjelenésével tavalyról elmaradt az ortodox ravatalozóház építése.

– Mik a terveik az idei évre?

– A Felszeg aszfaltozását prioritásként kezeljük, továbbá fontosnak tartjuk rácsatlakoztatni a zabolai házakat a szennyvízhálózatra. Nemrég a tulajdonunkba került a Zabola–Haraly útszakasz, ahol a jelenlegi makadámútra aszfaltot öntenénk, továbbá szeretnénk, ha az Imecsfalvát Telekkel összekötő, 9-es községi út is jogilag Zabola tulajdonába kerülne. Amennyiben ez megvalósul, pályáznánk a felújítására. Pénzügyileg jó évet zártunk, ezért reméljük, idén minél több tervünket valóra tudjuk váltani.