Felráznák a helyieket

Tizenhatan vettek részt a szavalóversenyen

A faluban valamivel több mint egy éve fejti ki tevékenységét a hagyományok újraélesztését és a közösségi programokat zászlajára tűző Háromszéki Népfőiskola Egyesület. Az eddigi tevékenységről és a további tervekről Biró Erika egyesületi elnökkel és Biró Attilával beszélgettünk.

Az egyesület elsődleges célja megmozgatni a helyieket, erősíteni a magyarságtudatot, ennek érdekében kulturális, közösségépítő rendezvényeket szerveznek, amelyekkel „megpróbálják felrázni, megmozgatni a falu lakosságát”. Első megmozdulásukként tavalyelőtt hívogatós szüreti bált szerveztek. „Szekérrel végigvonultunk a falun, és a fiatalokat sikerült kimozdítani otthonról. Idén ugyanígy jártunk el, hagyományt szeretnénk teremteni ebből a faluban, hiszen úgy látjuk, a hívogató eredményes.” Adventkor rajzversenyt hirdettek gyerekeknek és díszeket készítettek a kicsikkel, majd megalakították a jelenleg tíztagú Lemhényi Szent Mihály Színjátszó Csoportot, amellyel karácsonykor rendkívül sikeres színdarabos bált tartottak a felsőlemhényi kultúrotthonban.

A Lemhényi Szent Mihály Színjátszó Csoportot lelkes amatőrök alkotják

„Tavaly nyolc év kihagyás után farsangot rendeztünk, ahol a bagolytemetés nagy sikernek örvendett. Tavasszal vetítéssel egybekötött Wass Albert-felolvasóestet tartottunk a Szent Benedek Napközi Otthon termében, ahol a színjátszó csoport tagjai olvastak fel részleteket az író műveiből, majd ugyanott szavalóversenyt rendeztünk tizenhat versenyző részvételével.” Nyáron négy hónapig néptáncoktatás zajlott az egyesület szervezésében, a költségeket részben a Communitas Alapítványnál megnyert pályázatból fedezték, emellett Barbócz Barna helyi vállalkozó támogatta a projektet. „Ugyancsak a nyáron Gyulai István Örökségünk című dalára klipet készítettünk a Szent Mihály-hegyi templomban a Miklós Mária tanítónő vezette kórus és a néptáncoktatásra járó gyerekek segítségével”. December 25-én ismét színdarabos bált rendeztek a felsőlemhényi kultúrotthonban, ahol a helyi színjátszók Nóti Károly A motor című művét mutatták be, emellett a szörcsei társulat meglepetésműsorát láthatták az érdeklődők.

A terveket illetően elmondták, a kézdialmási tanács Almásréten egy területet bocsátott rendelkezésükre 35 évre, ahol táborozóhelyet szeretnének létesíteni. „Pályáztunk a Bethlen Gábor Alapnál, az elnyert összegből víztartályokat szerzünk be, WC-t és zuhanyzót készítünk, továbbá rendbe rakjuk a színpadot, majd nyártól sátortáborokat szerveznénk.” Emellett egy másik egyesülettel karöltve sikerrel pályáztak egy nyári honismereti tábor szervezésére. „Folytatnánk a néptáncoktatást és táncházat is rendeznénk, amennyiben az anyagiak engedik, ezért támogatókat várunk. Továbbá az időjárás miatt idén meghiúsult családi napot is megszerveznénk”, mondták.