Dsida Jenő Kovásznán

Marosán Csaba csoportképre invitálta a kovásznai közönséget

Hétfőn a Városi Művelődési Ház Ignácz Rózsa Termében, a Fábián Ernő Népfőiskola szervezésében Marosán Csaba, a Kolozsvári Állami Magyar Színház színművésze, a Dsida Jenő erdélyi magyar költő és újságíró műveiből összeállított Tarka-barka strófák című előadását mutatta be a kovásznai közönségnek.

Balogh Zoltán esperes, az est házigazdája köszöntötte Marosán Csaba színészt, aki először járt ugyan Kovásznán, de elmondása szerint nem utoljára. Ezt követően a színész ismertette, hogy miről is fog szólni előadása, amiben sajátos módon bemutatja többek között Dsida életútját és szerelmi életét. Marosán közvetlen, lenyűgöző előadásmódjával pillanatok alatt magával ragadta a közönséget, és egy csodálatos irodalmi óra részeseivé válhattak a jelenlevők.

A színművész lapunknak elmondta, Dsida népszerűsítésének ötlete a kolozsvári Bulgakov irodalmi kávéházban született meg, melynek panteonja telis-tele van a Helikon Társaság tagjainak fotóival és egy-egy szerzeményükkel. „Ott döntöttem el, hogy bemutatom a Helikon tagjait. Eddig Tamási Áront és Méhes Györgyöt mutattam be a közönségnek, Dsida Jenő azért is került most sorra, mert idén ünnepeljük születésének 110. évfordulóját, emellett középiskolai tananyag”. Marosán kifejtette: az a szándéka, hogy azt az időt, amit nem a színpadon tölt, az erdélyi magyar kultúra személyiségeinek bemutatására szánja, bejárva Erdélyt, ezen belül elsősorban a szórványt, hogy elvigye az erdélyi írók, költők művein keresztül a magyar szót a településekre.

A rendezvény végén közös fotót készített a közönséggel, és megkérte őket, hogy minél többen osszák meg a közösségi portálon a képet, természetesen egy Dsida Jenő idézettel, mert „minek idézzünk giccses szöveget, amikor ilyen kiemelkedő költőink, íróink vannak”.

Szőke Zsuzsa