Új darabbal készülnek

Idén januárban lett négyéves a kovásznai Pokolsár Egyesület, melynek tagjai az elmúlt időszakban számos színdarabbal, főzőversenyeken való részvétellel, illetve sporttevékenységgel vették ki részüket a közösségi életből.

Berecki Árpád, Ambarus Gábor, Tökbandi Barna, Antal Ernő és Benedek Aladár azzal a céllal alapította meg négy éve az egyesületet, hogy azok az egykori diákszínjátszók, akik 1984–1986 között Gazda József vezetésével dolgoztak, újra összeálljanak egy darab erejéig. Az egykori csapatból többen szívesen csatlakoztak a kezdeményezéshez, és az újratöltődött színjátszó csoport elsőként Sütő Andrástól a Vidám siratót tanulta be, majd Tamási Áron Vitéz Lélek, Csalóka szivárvány és Boldog nyárfalevél című darabjait vitték színre Gazda József rendezésében. A tervezett egyetlen darabból tehát több lett, és a fürdővárosi színjátszók a megye határain túl is sikerrel mutatták be előadásaikat.

Berecki Árpád egyesületi elnök elmondta, azért választották ezeket a műveket, mert könnyebben tudnak azonosulni a szereplőkkel. Az évek során kulturális kapcsolatot alakítottak ki többek között a farkaslakai Tamási Áron Közművelődési Egyesülettel, ahová évente eljárnak szerepelni. Idén pedig újabb Tamási-művet, a Hullámzó vőlegényt vinnék színpadra.

Az egyesület tagjai a színjátszás mellett fotókiállítást, minifoci-turnét és sakkversenyeket is szerveztek, továbbá különböző főzőversenyeken képviselték sikerrel a fürdővárost. Berecki Árpád köszönetét fejezi ki az alapító tagoknak, a színészeknek, a polgármesteri hivatalnak, a művelődési háznak és mindazoknak, akik adójuk 2 százalékával támogatják munkájukat.