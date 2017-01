Sikeres síversenyt rendeztek

A Gyerő család tagjai jól teljesítettek a megmérettetésen

Szombaton a kovásznai polgármesteri hivatal szervezésében, a sepsiszentgyörgyi Alpin Sport Egyesület szakmai útmutatásával sívetélkedőt rendeztek a helyi Lőrincz Zsigmond Sípályán, ahol több mint 70 versenyző mérte össze ügyességét.

A hétvégi megmérettetésre Bukarestből, Sepsiszentgyörgyről, Bodzafordulóról, Zaboláról, Kommandóról, Gyergyószentmiklósról és Kovásznáról érkeztek versenyzők. A sítorna eredményei korosztályonként a következők:

Óvoda–nulladik osztályos fiúk: 1. Kádár Dániel (Kovászna), 2. Németh Dávid (Kovászna); lányok: 1. Molnár Lelle (Sepsiszentgyörgy), 2. Gyerő Gerda (Kovászna);

1–2. osztályos fiúk: 1. Buzea Sebastian (Bukarest), 2. Muntean Eduard (Bukarest), 3. Molnár Makó (Sepsiszentgyörgy); lányok: 1. Burlăcoiu Otilia (Bukarest), 2. Jeanu Raluca (Bukarest), 3. Constantinescu Alexandra (Bukarest);

3–4. osztályos fiúk: 1. Dragan Sebastian (Bukarest), 2. Bíró Hunor (Kovászna), 3. Orbán Vilmos (Kovászna); lányok: 1. Sorescu Maria (Bukarest), 2. Iuga Maria (Bukarest), 3. Tóth Csenge (Kovászna);

5–8. osztályos fiúk: 1. Lőrincz Alpár (Kovászna), 2. Jeanu Bogdan (Bukarest), 3. Kocsis Ákos (Kovászna); lányok: 1. Bobeş Bianca (Bukarest), 2. Muntean Elena (Bukarest), 3. Tohanean Nicoleta (Bukarest);

9–12. osztályos fiúk: 1. Balczár Kristóf (Zabola), 2. Balczár Hunor (Zabola); lányok: 1. Boricean Denisa (Bukarest);

19–30 éves férfiak:1. Ördög István Richárd (Kommandó), 2. Neagu Mihai (Bukarest), 3. Debreczi Zsolt (Kovászna); nők: 1. Gavril Izabella (Gyergyószentmiklós);

31–40 éves férfiak: 1. Kaszás Dezső (Kovászna), 2. Muntean Laurenţiu (Bukarest); nők: 1. Gyerő Katalin (Kovászna), 2. Jeanu Mihaela (Bukarest);

41–50 éves férfiak: 1. Gyerő József (Kovászna), 2. Molnár Zoltán (Sepsiszentgyörgy), 3. Tóth József (Kovászna); nők: 1. Sándor Anna (Gyergyószentmiklós), 2. Molnár Hajnalka (Sepsiszentgyörgy), 3. Constantinescu Maria (Bukarest);

50+ korosztály: 1. Renga Alexandru (Bukarest), 2. Boriceanu Marius (Bukarest), 3. Czfira Jenő (Kovászna).

Gyerő József polgármester lapunknak elmondta, semmit nem bíztak a véletlenre, ezért, bár az időjárás kedvezett a síelésnek, a hóágyút is használták. Az elöljáró megjegyezte: a versenyre nem szedtek benevezési díjat, hanem adománykassza működött, a begyűlt összeget felajánlják a kommandói Horn Dávid Általános Iskola építésére. Gyerő örömmel nyugtázta, hogy ilyen szép számban érdeklődnek a verseny iránt, ezért a továbbiakban egy – ugyancsak Lőrincz Zsigmond nevét viselő – alpesi kupát is szerveznének, valamint a snowboardosoknak is teret adnának a sípályán, sorolta a terveket.