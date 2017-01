Évet értékelt a polgármester

Gyerő József: idénre is vannak terveink bőven

Gyerő József polgármester alig fél éve tölti be az elöljárói tisztséget az önkormányzatnál, de mint mondta: a közigazgatási munkával való ismerkedés mellett több megvalósításról is beszámolhatnak. Az elöljáró az idei tervekről is beszélt.

– Milyen évet zárt az önkormányzat?

– Mivel csak fél éve töltöm be a polgármesteri tisztséget, ahogy Jeszenovics Róbert Károly is az alpolgármesteri tisztet, elmondhatom, hogy az elmúlt hat hónap tanulási időszaknak is számított. Ez idő alatt megismertük a polgármesteri hivatalon belül levő munkaköröket, illetve megtörtént a közigazgatási munkával kapcsolatos helyzetfelmérés. Természetesen eközben igyekeztünk a sürgős teendőket ugyanúgy megoldani, mint a hétköznapi problémákat, ugyanakkor dolgoztunk a hosszú távú projektek beindításán is.

– Melyek az elmúlt fél év legjelentősebb beruházásai?

– Egyrészt végeztük a városrendészeti, karbantartási munkálatokat: a köztisztaság fenntartását, szemeteskosarak felszerelését, a mezei utak karbantartását, az aszfaltutak foltozását, leaszfaltoztuk a központi parkolót, felújítottuk a képtár kerítését, patakmedret takarítottunk, a város zöldövezeteit gondoztuk. Ugyanakkor, sikerként értékelem azt, hogy lezártuk a Regionális Operatív Program (ROP) 5.1-es tengelyén kiírt pályázatot. Ez 16 utca infrastrukturális fejlesztését, víz- és szennyvízhálózat létesítését látta elő. Szintén itt megemlítendő, hogy bár a pályázatban nem szerepelt a régi vezetékekre való rácsatlakoztatás, ezt a munkálatot saját erőforrásaiból oldotta meg az önkormányzat, az érintett szakaszokon az útburkolatot az eredeti állapotba állítottuk vissza, így a rendszer működőképes. Emellett bővítettük a térmegfigyelő kamerarendszert a közbiztonság növelése érdekében.

– Közösségi rendezvényeket is szerveztek…

– Valóban, az önkormányzat kivette részét a közösségi rendezvények szervezéséből: megemlítem itt a Tündér Ilona-várnapokat, a juhászlakodalmat, a városnapokat, a szarvasmarhaexpót, a Trabant-találkozót, havonta megszerveztük a nagy sikernek örvendő hagyományos termékek vásárát. Szerepet vállaltunk dr. Benedek Géza szobrának köztérre való felállításában, és újdonságként advent utolsó hetében karácsonyi vásárt tartottunk, a központi parkban színpadot helyeztünk el, ahol esténként kulturális események zajlottak. Az angyalváró rendezvények megszervezésében a helyi iskolák, egyházak, civil szervezetek és vállalkozók voltak partnereink. Továbbá beindítottunk 4 bölcsődecsoportot, a költségeket helyi forrásokból fedezzük, és továbbra is biztosítjuk a Diakónia Alapítvánnyal partnerségben az otthoni idősgondozási szolgálatot.

– Milyen kiírásokra pályáztak tavaly?

– Hosszú távú városfejlesztési terveink megvalósítása céljából összeállítottuk és benyújtottuk a Központi Fejlesztési Régió ügynökségéhez azt a pályázati iratcsomót, amely a ROP 7.1-es tengelyén előrelátott összegekből víz- és szennyvízhálózat, valamint útjavítási munkálatok finanszírozását biztosítaná. Ez a projekt a gyakorlatban 11 utca korszerűsítését jelenti majd. Ugyanúgy az elmúlt fél év alatt megrendeltük a Lőrincz Zsigmond Sípálya melletti terület Részleges Városrendezési Tervét (PUZ), ami egy lépéssel közelebb visz minket ahhoz, hogy elkezdjük a strand és wellnessközpont építését az említett területen.

– Mik a terveik az idei évre?

– Összeállítanánk azt a dokumentációt, ami az évek óta használhatatlan állapotban levő bentlakás felújítását célozná meg. Továbbá hozzálátunk a központban levő járdák felújításának, és új piknikzónákat alakítanánk ki a Tündérvölgyben és a Montana szálló mögött. Tervben van a Tündérvölgyben levő vízesés környékének rendezése, hogy turisztikailag még inkább értékesíthető legyen az amúgy is népszerű látványosság. Építenénk egy műfüves minifoci-pályát is, amelynek megvalósíthatósági tanulmánya már elkészült az előző években. A polgármesteri hivatal járműkészletét is bővítenénk: haszongépjárművet vásárolnánk a városgazdálkodási iroda részére. Végül megemlíteném a Kovászna–Kommandó útszakaszra vonatkozó elképzelésünket. Amint azt már a helyi média is megírta, a megyei tanács 2016-ban lemondott a Kovászna tulajdonában levő útszakasz ügykezeléséről, így végül a helyi polgármesteri hivatal azt visszavette ügykezelésbe. A tél elején elvégeztük az út karbantartási munkálatait, és a téli időszakra a hótalanítási szerződést is megkötöttük. A továbbiakban szeretnénk egy tanulmányt készíteni az út műszaki állapotáról, ami az első lépése lenne annak, hogy a jövőben valamilyen módon felújítsuk az utat.