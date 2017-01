Folytatja a Fenyvesek

Kocsis Bélától megtudtuk, bár nem jutott fennebb a szekeres ligából, azért továbbra is focizna az elmúlt évben újraindult Kommandói Fenyvesek focicsapat, amely az OTP Bank támogatásával bontotta ki újra szárnyait. Éppen ezért további támogatásért fordulnak az OTP Bankhoz, valamint a polgármester reméli, hogy a megyei tanács által kiírt pályázatok révén is tudják finanszírozni a csapat működését. Az elöljáró megjegyezte, a jövőre nézve is csak kommandói játékosokat szeretnének a keretben tudni.