Karitatív tevékenység zajlott

Élelmiszercsomagot és ajándékcsomagot vitt az angyal Kommandóra

A Kommandói Református Egyházközségben több rendezvénynyel is ráhangolódtak a karácsony megünneplésére. Teadélutánt, karitatív tevékenységet, valamint kántálást tartottak az ünnepek alatt.

Nagy István kommandói lelkipásztortól megtudtuk, hogy az ünnep alatt számos olyan rendezvényt szerveztek, ami a kommandói református gyülekezet összekovácsolását célozta.

– Advent utolsó vasárnapja előtt, szombaton gyülekezeti teadélutánt tartottunk, amin számos felnőtt és fiatal is részt vett. A felnőttek teáztak, a gyerekek barkácsoltak, és mindenki jól érezte magát – tájékoztatott a lelkipásztor, kiemelve, hogy az általa bevezetett tea­délutánt a továbbiakban is megismételné, mivel fontosnak tartja, hogy a gyülekezet tagjai ne csak az istentiszteletek alkalmával éljék meg a vallási közösséghez való tartozást, hanem a hétköznapokban is.

Szintén a karácsonyi ünnepséghez kapcsolódik, hogy a magyarországi Református Szeretetszolgálat jóvoltából élelmiszercsomagot tudtak osztani a kommandói családoknak. Összesen 81 család kapott belőle, ugyanakkor a Kommandói Református Egyházközség önerőből 120 csomagot készített a településen élő fiataloknak.

Karácsonykor a vallásórások mutattak be ünnepi műsort, ugyanakkor kántálni is jártak a településen.

– A kántálásnak hagyománya van Kommandón, én azt hoztam be változtatásnak, hogy ne csak egymást énekeljék meg a fiatalok, hanem a presbitérium tagjaihoz is menjenek el – mondta Nagy István, hozzátéve, hogy miután több mint 35 háznál kántáltak, elég szép összegű adományt, 1550 lejt sikerült összegyűjteniük.

Az adományból begyűlt összeget a fiatalok hasznára fordítják: tavaly ülőgarnitúrát vásároltak, az ideiből pedig pingpongasztalt vesznek a vallásórákra járóknak.

A továbbiakban, szintén a közösség összefogásaként, a kicsik számára szerveznek szánkózást Kommandón, mivel a lelkipásztor szerint fontos, hogy már fiatalkorban ráérezzenek a gyerekek a vallási közösség fontosságára.