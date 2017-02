A Vigadó Művelődési Ház közelgő programjai

A Vigadó Művelődési Ház és a Városi Színház gazdag programkínálattal várja az érdeklődőket és kultúrakedvelőket februárban is. A hónap második felében a Vigadó Akadémia és Vigadó Hangszín többször is jelentkezik, és két jótékonységi koncertnek is helyet ad a kulturális intézmény. Valamennyi programra belépőket vásárolni vagy helyet foglalni a közönségszolgálati irodában lehet hétfőtől csütörtökig 8-tól 19 óráig, pénteken 8-tól 15 óráig, valamint előadás előtt egy órával.

Február 16., 18 óra, Galéria, belépés díjtalan

11. Vigadó Akadémia, Könczey Elemér: Határidő/Deadline – karikatúra-kiállítás és előadás

Február 16., 19 óra, nagyterem, belépés díjtalan

Jótékonysági előadás a kommandói iskola újjáépítéséért (Molnár Józsiás Általános Iskola / Tanulók Klubja)

Február 19., 19 óra, nagytermi stúdió, jegyár: 5 lej

35. Vigadó Hangszín, In Fusion Trio (Koncert)

Február 20., 18 óra, galéria, belépés díjtalan

12. Vigadó Akadémia: Szélhárfa / Ahonnan a nagy nagy kékség, Fekete Vince könyvbemutatója

Február 21., 10 óra, nagyterem, jegyár: 8 lej

Háromszék Táncegyüttes: Szerencsekrajcár (Mesejáték Benedek Elek meséje nyomán)

Február 21., 12 óra, nagyterem, jegyár: 8 lej

Háromszék Táncegyüttes: Szerencsekrajcár (Mesejáték Benedek Elek meséje nyomán)

Február 21., 18, nagyterem, adományjegy

Jótékonysági est Ghiurka Valentin külsőrekecsini oktató családjának megsegítéséért (Evilági Zenekar és további meghívott vendégek)

Február 23., 18 óra, galéria, belépés díjtalan

13. Vigadó Akadémia - Csinta Samu: Arisztokraták honfoglalása, Erdély újranemesítői II. – könyvbemutató

Február 27., 12 óra, nagyterem, belépés díjtalan

Vidám versek versmondó versenye, megyei szakasz

Február 28., 19 óra, nagytermi stúdió, jegyár 15 lej (diákjegy: 10 lej)