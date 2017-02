Civil licit Kézdivásárhelyen is

Bakk-Vitális Mária Kinga: eseménydús év ígérkezik az alapítvány számára Fotó: Bartos Lóránt

A Pro Sanitate Alapítvány idén negyvenezer eurót fordít jótékonysági célokra. A kézdivásárhelyi alapítvány évek óta azért dolgozik, hogy a lehető legtöbbet adja a város lakói számára, ez idén sem lesz másként – tájékoztatott az alapítvány elnöke, Bakk-Vitális Mária Kinga.

A Pro Sanitate Alapítványt tizenhét éve Wilhelm Wegener üzletember hozta létre, a kézdivásárhelyi New Fashion és Zarah Moden készruhagyár többségi tulajdonosa, a céhes város díszpolgára.

A Pro Sanitate Alapítvány nagylelkű támogatója az egészségügyi intézményeknek, legfőbb támogatója a gyerekeknek és a családoknak, ezt bizonyítja az is, hogy számos játszópark, közösségi program létesült már számukra.

Az alapítvány elnöke, Bakk-Vitális Mária Kinga azt mondta: az idei év eseménydúsnak ígérkezik számukra, a németországi alapítványtól lehívható támogatást interaktív táblák felszerelésére költik Kézdivásárhelyen és környékén, és mivel múlt héten partnerséget vállaltak a nagy sikerű Ezüst Akadémia előadássorozatban is, így innen finanszírozzák a rájuk eső részt, amely nagy részben az előadók honoráriumát, illetve az érdeklődők ellátását jelenti. Terveik között szerepel a Zarah Kids program beindítása, ennek keretében pedig egy Baba-Mama Klub létrehozása és támogatása.

Az alapítvány elnöke azt is közölte, hogy nagy érdeklődéssel várják a Háromszéki Közösségi Alapítvánnyal szervezett Civil licitre érkező pályázatokat. A Civil licit egy társadalmi esemény, amely erősíti a civil szféra és a vállalkozói kör kapcsolatát. A civil kezdeményezéseket újabb forráslehetőségekhez juttatja, a vállalkozókban pedig növeli a felelősséget a közösség iránt.

A Háromszéki Közösségi Alapítvány a Pro Sanitate Alapítvánnyal együttműködésben március 27-én szervezi meg a Civil licitet, először Kézdivásárhelyen is. Ha nem is kerül minden pályázat a licitre, a benyújtott dolgozatok fontos információforrást jelentenek számukra, hiszen megtudhatják, hogy mire lenne igény a városban, így az elkövetkező tevékenységeiket ehhez tudják majd igazítani. Idén is kiosztják a Pro Sanitate különdíjat – összegzett az alapítvány vezetője.

A Civil licitre egy közösségi projekt ötletével lehet pályázni, a kiírás pedig minden kézdivásárhelyi és környékbeli civil szervezet vagy alapítvány számára nyitott. A javaslatokat február 24-ig várják az info@prosanitate.ro és/vagy a hka@hka.ro e-mail-címekre. A pályázati űrlap a www.hka.ro honlapon elérhető. A beküldött pályázatok közül hármat választanak ki, azoknak 3000–4000 lejes támogatásban lehet részük. A március 27-i Civil licit kiinduló alapösszege 50 lej, és aki a legnagyobb összeggel támogat egy projektet, elnyeri a főtámogatói státuszt, azaz különleges jogosultságot nyer a projekt megvalósulásában.