Csíkban sikeresnek bizonyult

Dr. Makó Zoltán, Bokor Tibor, Bakk-Vitális Kinga és Ráduly Attila a tegnapi sajtótájékoztatón Fotó: Tofán Levente

Nemrég Bokor Tibor, Kézdivásárhely polgármestere aláírt egy együttműködési megállapodást a Sapientia Tudományegyetemmel, és a tegnapi sajtótájékoztatón az egyetem csíkszeredai kirendeltségének dékánja jelenlétében bejelentették: a céhes városban is útjára indítják az ötven év felettiek számára tanulási lehetőséget nyújtó Ezüst Akadémiát.

A sajtótájékoztatón jelen volt dr. Makó Zoltán, a Sapientia csíkszeredai tagozatának a dékánja, Bakk-Vitális Kinga, a kezdeményezést támogató Pro Sanitate Alapítvány elnöke, Ráduly Attila, a Zöld Nap Egyesület elnöke, valamint az egyetem több képviselője. Bokor Tibor polgármester bevezetésként kifejtette: mikor tudomására jutott, hogy Csíkszeredában mekkora sikernek örvendett az Ezüst Akadémia, úgy vélte, jó volna azt Kézdivásárhelyen is meghonosítani, hogy az ötven év fölöttieket is ki tudják mozdítani otthonaikból, aktívvá tudják őket tenni. „Ha szóba állunk velük, kiderül, hogy igényük van arra, hogy aktív részesei legyenek a közösségnek. Van, aki egyetemet végzett, de továbbra is úgy gondolja, hogy a tudását érdemes gyarapítani, és van egy réteg, amelynek nem volt lehetősége egyetemet végezni, viszont szeretnék, ha ez megadatna számukra” – mondta a polgármester.

Dr. Makó Zoltán kifejtette: az alapötletet magyarországi egyetemektől kölcsönözték, ahol a kaposvári, pécsi vagy soproni intézmények gondolták úgy, hogy az idősebb korosztály révén a fiatalokhoz is tudnak szólni, hogy egyik vagy másik egyetemet válasszák. Jelen esetben a cél, hogy a Sapientia-egyetemet helyezzék előtérbe. Természetesen egy közösségformáló tevékenységről van szó, amelyet a hatvan év fölöttiek értékelnek igazán, hiszen róluk a társadalom úgymond megfeledkezik. Elmondta, Csíkszeredában nagyon hálásak voltak a résztvevők, hogy valaki rájuk is gondolt. „50–100 hallgatóra számítottunk, de a tavaly már 600-an jelentkeztek, le kellett, hogy állítsuk a jelentkezési ívek osztását, mert beteltek a helyek. Olyan embereket sikerült összehoznunk, akik évtizedek óta nem találkoztak, már ezt is sikerként lehet elkönyvelni” – mondta a dékán, aki szerint az előadások vonatkozásában arra törekedtek, hogy azok minél átfogóbbak legyenek. Így a programban pszichológia, biológia, csillagászat, politológia is szerepel, és az egyórás előadás után kérdéseket lehet megfogalmazni.

A programot Tamás Zsuzsa főtitkár ismertette. „Kézdivásárhelyen februárban kezdünk, így ebben a tanévben hét előadás lesz. Vannak magyarországi meghívottjaink is, mint Szántó Zoltán professzor, a budapesti Corvinus Egyetem rektorhelyettese, vagy Gundel János, a budapesti Gazdasági Egyetem rektorhelyettese, de lesznek előadók a Sapientia részéről, így Mara Gyöngyvér, Tapodi Zsuzsa, dr. Bakk Miklós és dr. Kádár Mária. Marót Miklóssal, a Sapientia Hungária Alapítvány elnökével még zajlanak az egyeztetések” – osztotta meg az előadókkal kapcsolatos tudnivalókat a főtitkár, hozzátéve: az érdeklődők február 16-án jelentkezhetnek, az első előadást február 23-án délután a Vigadóban tartják, és minden ingyenes a résztvevők számára.

Bakk-Vitális Kinga kifejtette: első pillanattól megtetszett számukra a kezdeményezés, ezért döntöttek a támogatás mellett. „Az Ezüst Akadémia több mint egy jó cél, és mi itt vagyunk, hogy segítsünk” – mondta a New Fashion és Zarah Moden készruhagyárak igazgatója, aki szintén közösségépítő kezdeményezésként értékelte az induló oktatási programot.

A dékán lapunknak elmondta: azok jelentkezhetnek, akik 1967-ig születtek, ugyanakkor százéves korig mindenkit várnak, Csíkszeredában ugyanis kilencvenéves érdeklődő is volt.

Bartos Lóránt

---

Programtervezet

A 2016–2017-es tanév második félévében február 23-tól kezdődően minden második hét csütörtökére terveznek előadásokat. Az előadások 70%-át látogató Ezüst Akadémia-hallgató az év végén tanúsítványt kap.

Február 23.

• Megnyitó ünnepség és regisztráció (helyszín: Vigadó Művelődési Ház)

• Én, mint a saját mesém hőse – dr. Kádár Annamária, a Babeș-Bolyai Tudományegyetem egyetemi adjunktusának előadása

Március 9.

• Mikroorganizmusok, amelyek bennünk élnek – dr. Mara Gyöngyvér, a Sapientia EMTE Csíkszeredai Kara egyetemi docensének előadása

Március 23.

• Egészséges és/vagy modern táplálkozás/gasztronómia – magyar hagyományok – Gundel János, a Budapesti Gazdasági Egyetem professzorának előadása

Április 6.

• egyeztetés alatt (Marót Mikós az iszlámról tartana előadást)

Április 20.

• A korrupció médiamegjelenése (2004–2013): Egy nemzetközi összehasonlító kutatás eredményei – dr. Szántó Zoltán, a Budapesti Corvinus Egyetem rektorhelyettesének előadása

Május 4.

• Hazudnak-e a politikusok? – dr. Bakk Miklós, a Sapientia EMTE Kolozsvári Kara egyetemi docensének előadása

Május 18.

• Mi az olvasás jövője a 21. században? - dr. Tapodi Zsuzsa, a Sapientia EMTE Csíkszeredai Kara egyetemi docensének előadása

Részvételi szándékukat az érdeklődők a jelentkezési lap kitöltésével jelezhetik február 16-ig. A jelentkezési űrlap megtalálható az egyetem honlapján (csik.sapientia.ro) is online formátumban, valamint a Vigadó Művelődési Ház portáján és a partnerintézményeknél. A kitöltött jelentkezési lapokat a Vigadó portájára kérik letenni, az erre kijelölt gyűjtődobozba.