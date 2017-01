Megújul a Wesselényi könyvtár

Látványos átalakulás. A patinás épület megérdemelte a gondoskodást

Hosszú ideje esedékes volt a kézdivásárhelyi Báró Wesselényi Miklós Városi Könyvtár patinás épületének tatarozási munkálata, a helyi önkormányzat tavaly a tetőcserét, a külső javítást végezte el, a munkálat idén tovább folytatódik. Erről és az intézmény életé­ről Vántsa Judit igazgatót kérdeztük.

– Milyen célkitűzésekkel vágott neki az intézmény az elmúlt évnek, melyek a legjelentősebb megvalósítások?

– Legnagyobb eredménynek az épület külső felújítását nevezném, amit végre sikerült megvalósítani, az önkormányzat segítsége révén új tetőzetet kapott, megújult a homlokzat, azt megelőzően a pince készült el. A tatarozásra már igen nagy szükség volt, és a folyamat itt nem áll meg, idén is óriási feladat elé nézünk: a belső felújítás a következő lépés. Termenként tervezzük megvalósítani, hatalmas munkálatról van szó, hiszen a villanyhálózat cseréje is időszerűvé vált, amihez a falakat fel kell törni, majd visszaállítani, festeni stb. Mindezt igyekszünk majd úgy megvalósítani, hogy az olvasóknak minél kevesebb kellemetlenséget okozzon, ugyanakkor kérem a türelmüket, megértésüket is.

– Belső átalakítások is várhatóak?

– Igen, a két nagy raktár közül az egyiket már lebontottuk, (a másik is sorra kerül majd), és a helyén különálló termet alakítunk ki a kicsiknek, ahol nagyon sok meséskönyvet, ifjúsági könyvet találnak majd a gyerekek a polcokon, olvasásra ösztönző teret képzelünk el, ahol böngészhetik is a köteteket kölcsönzés előtt. A második raktár felületével a kölcsönzői részleg bővül majd, hiszen a teljes állomány 70%-át szabad polcra kellene helyezni, de jelenleg 30%-nál többre nincs hely. Természetesen azokat a köteteket, amelyeket nem találnak a polcokon, ugyanúgy ki lehet kérni, a teljes állomány jegyzéke interneten is hozzáférhető.

– Milyen rendszerességgel, és milyen forrásokból bővül az állomány?

– A helyi költségvetés is biztosít erre keretet, ugyanakkor az anyaországi Márai-program keretében is minden évben sikerül könyveket beszerezni, utóbbi esetében egy listából lehet adott megpályázott összegre választani. Vannak szerzők, akiknek a műveihez csak ilyen módon juthatunk hozzá, ezért lényeges ez a könyvtárellátó program.

– Milyen szempontok szerint döntenek adott kötetek beszerzése mellett?

– Mindenképpen figyelembe vesszük az olvasói igényeket, ugyanakkor nem szerzünk be kiadványokat olyan területekről, amelyek elévülési ideje nagyon gyors. Gondolok itt például a számítástechnikai könyvekre: a tudománynak ez a szegmense olyan hamar változik, fejlődik, hogy az egy-két évvel korábbi kiadványok már korszerűtlenek, fölöslegesek. Kiemelt teret biztosítunk ugyanakkor a helytörténeti kiadványoknak: arra kérünk, biztatunk minden szerzőt, alapítványt, egyesületet, önkormányzatot, hogy amennyiben ilyen albumot, könyvet, brosúrát jelentet meg, folyóiratban publikál stb., egy példányt ajánljon fel intézményünk helytörténeti részlege számára, hiszen itt méltó helyen, örök megőrzést biztosítunk. Ezúton is megköszönném azoknak a helyi szerzőknek, akik nem mulasztják ezt el, és könyveik egy-egy példányával rendszeresen gazdagítják Kézdivásárhely könyvtárát.

F. I.